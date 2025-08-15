Врачи Оренбурга впервые удалили опухоль лазером

Новаторская операция в онкодиспансере

Хирурги Оренбургского онкологического диспансера провели первую в регионе лапароскопическую операцию по удалению опухоли мочевого пузыря. Уникальное вмешательство спасло жизнь 53-летней пациентке.

Лазерное удаление опухоли как прорыв в хирургии

Эта процедура, известная как лапароскопическая передняя экзентерация таза, требует от врачей высочайшей точности. Хирурги использовали проколы вместо разрезов, что стало настоящим прорывом.

Такой подход значительно снижает травматичность для пациента. Кроме того, он сокращает время восстановления и уменьшает риск послеоперационных осложнений.

Успех благодаря команде и технологиям

Операцию возглавил заведующий отделением онкоурологии Рустам Исмаков. Успех стал возможен благодаря слаженным действиям всей хирургической команды.

В настоящее время пациентка проходит реабилитацию. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Отделение онкоурологии активно внедряет современные технологии. Почти 98% всех операций здесь проводятся малоинвазивными методами, что соответствует мировым стандартам.