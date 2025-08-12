Уральская Сталь помогла первоклашкам своих работников подготовиться к 1 сентября

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») накануне Дня знаний закупил более 300 брендированных школьных наборов первоклассникам, чьи родители трудятся на предприятии и в дочерних обществах.

Данная акция поддержки семей работников проводится второй год, является одной из множества в копилке социального пакета Уральской Стали.

В актовом зале управления комбината прошло яркое праздничное мероприятие с участием сказочных героев и запоминающимися номерами творческих коллективов. Представители руководства предприятия лично пожелали детям успехов в учебе и подарили им красочные ортопедические рюкзаки, укомплектованные всеми необходимыми школьными принадлежностями. Ребятам подарок понравился за красочность оформления, а их родителям за комплектацию и наполнение качественными канцелярскими принадлежностями.