Уральская Сталь оказала поддержку стоматологическим клиникам Новотроицка

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») профинансировал проведение ремонтных работ в двух отделениях государственной стоматологической поликлиники Новотроицка. На это металлурги выделили около 1,5 млн рублей.

Средства направлены на выполнение работ по устранению нарушений технического состояния стоматологических, лечебных кабинетов и вспомогательных помещений. Во взрослой – отремонтированы семь кабинетов. Сюда же закуплен воздушно-масляный компрессор для медоборудования. Проведённые в кротчайшие сроки ремонты позволили не прерывать процесс оказания помощи новотройчанам. Два года назад Уральская Сталь помогла с приобретением необходимого лабораторного оборудования для проведения качественных исследований на 1 млн рублей. В прошлом году металлурги помогли капитально отремонтировать кровлю детского отделения на сумму около 4,5 млн рублей.

«Не всегда поликлиника имеет финансовую возможность, чтобы улучшить условия оказания медицинской помощи населению. Безусловно, главным нашим помощником и спонсором во всех делах является Уральская Сталь. Благодарим комбинат за быструю помощь», – отметил главный врач Стоматологической поликлиники Новотроицка Сергей Митрофанов.

Уральская Сталь традиционно оказывает поддержку учреждениям здравоохранения Новотроицка. В декабре прошлого года с Министерством здравоохранения Оренбургской области комбинат заключил соглашение о сотрудничестве с целью повысить уровень диагностики и лечения пациентов. Предприятие оказало финансовую помощь медучреждениям восточного Оренбуржья для приобретения современного оборудования. Так офтальмологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Новотроицка получило абсолютно новое оборудование стоимостью свыше 12 млн рублей для повышения качества оказываемых услуг населению не только города Новотроицк, но и других городов восточного Оренбуржья, а модернизация операционного блока позволила расширить спектр лапароскопических вмешательств, в том числе осуществлять лечение варикоза ног. Для Орского перинатального центра на 1 млн рублей металлурги закупили дорогостоящую отоакустическую систему раннего скрининга слуховых патологий у новорожденных.

Не забывает комбинат и про повышение квалификации новотроицких врачей, в рамках только 2024 года дополнительное обучение прошло 3 специалиста.