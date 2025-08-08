Уральская Сталь запустила новый экскурсионный маршрут

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в рамках развития промышленного туризма запустила новый экскурсионный маршрут.

Его открытие приурочено к празднованию 70-летия комбината. Маршрут имеет говорящее название «История одного посёлка» (возраст 11+), предусматривает посещение уникального АРТ-объекта для знакомства с бытом первостроителей комбината и города.

Также для гостей действуют такие маршруты:

«Стальные рубежи» (возраст 14+) – посещение трёх основных цехов: коксохимическое производство, доменный цех и листопрокатный цех №1;

(возраст 14+) – посещение трёх основных цехов: коксохимическое производство, доменный цех и листопрокатный цех №1; «Стальной путь» (возраст 14+) – посещение двух основных цехов: доменный и листопрокатный цех №1;

(возраст 14+) – посещение двух основных цехов: доменный и листопрокатный цех №1; «Хочу стать металлургом» (возраст 6+) – обзорная детская экскурсия, вводная в мир металлургии;

(возраст 6+) – обзорная детская экскурсия, вводная в мир металлургии; «Музыка колес» (возраст 11+) – специализированная экскурсия по одному из старейших цехов комбината – железнодорожному;

(возраст 11+) – специализированная экскурсия по одному из старейших цехов комбината – железнодорожному; «Не металлом единым» (возраст 11+) – экскурсия на швейное и пекарное производство предприятия.

Подробности о маршрутах Уральской Стали можно узнать на региональном сайте travel.orb.ru. Записаться на экскурсию по телефонам: +7 (3537) 66-20-55; 66-20-12, +7 (922) 801-94-64 или по e-mail: us-tour@uralsteel.com

Справочно:

Уральская Сталь – признанный региональный лидер в развитии промышленного туризма. Тысячи человек – взрослых и детей – уже прошли по предприятию экскурсионными маршрутами. Металлурги приглашают всех желающих приехать на комбинат, чтобы увидеть своими глазами завораживающий процесс рождения металла и даже потрогать образцы продукции.

Запуск экскурсионного тура на постоянной основе с начала 2023 года позволил продемонстрировать масштабность производства и технологические особенности деятельности комбината самой широкой аудитории. За 2023 год число участников экскурсий промтура Уральской Стали – 3 172 человека, за 2024 год Уральскую Сталь посетили 4 394 человека.

Являясь эффективным инструментом поддержки имиджа предприятия, популяризации его бренда, создания действенной системы профориентации для школьников и студентов и повышению корпоративной культуры, промышленный туризм позволяет решать еще и коммерческие, и производственные задачи, предоставляя возможности для продвижения продукции комбината и обмена опытом с другими металлургами.