Оренбургская область готовится к отопительному сезону: готовность 54%

Текущий уровень готовности
Средний показатель готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Оренбургской области достиг 54%.
Наилучшие результаты показывают Акбулакский, Бугурусланский и Саракташский районы — от 70 до 80%. Северный район лидирует с 83%.
Призыв ускорить подготовку
– Работы должны завершиться строго по графику. Муниципалитетам следует активнее готовить многоквартирные дома. Важно также создать запас материалов и топлива для ТЭЦ и котельных, — подчеркнул врио губернатора Евгений Солнцев.
Подготовленные объекты
По данным региональных властей, в области уже готовы:
-
3938 многоквартирных домов (30%)
-
2164 соцобъекта (72%)
-
1434 котельные и мини-котельные (58%)
-
108 центральных тепловых пунктов (52%)
-
3 тепловые насосные станции (30%)
Сроки оформления паспортов готовности
-
Потребители и другие лица — до 15 сентября
-
Теплоснабжающие организации и владельцы тепловых сетей — до 1 ноября
-
Муниципалитеты — до 20 ноября
Учения по ликвидации аварий
В рамках подготовки к зиме Министерство строительства и ЖКХ совместно с Министерством промышленности и энергетики и муниципальными властями разработали программы учений.
Они будут отрабатывать действия при аварийном отключении электроснабжения на центральных котельных. Для этого выбраны три территории: Бузулук, Соль-Илецк и Ясненский округ.