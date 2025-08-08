22 C
Оренбург
10 августа 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

Оренбургская область готовится к отопительному сезону: готовность 54%

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Текущий уровень готовности

Средний показатель готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Оренбургской области достиг 54%.

Наилучшие результаты показывают Акбулакский, Бугурусланский и Саракташский районы — от 70 до 80%. Северный район лидирует с 83%.

Призыв ускорить подготовку

– Работы должны завершиться строго по графику. Муниципалитетам следует активнее готовить многоквартирные дома. Важно также создать запас материалов и топлива для ТЭЦ и котельных, — подчеркнул врио губернатора Евгений Солнцев.

Подготовленные объекты

По данным региональных властей, в области уже готовы:

  • 3938 многоквартирных домов (30%)

  • 2164 соцобъекта (72%)

  • 1434 котельные и мини-котельные (58%)

  • 108 центральных тепловых пунктов (52%)

  • 3 тепловые насосные станции (30%)

Сроки оформления паспортов готовности

  • Потребители и другие лица — до 15 сентября

  • Теплоснабжающие организации и владельцы тепловых сетей — до 1 ноября

  • Муниципалитеты — до 20 ноября

Учения по ликвидации аварий

В рамках подготовки к зиме Министерство строительства и ЖКХ совместно с Министерством промышленности и энергетики и муниципальными властями разработали программы учений.

Они будут отрабатывать действия при аварийном отключении электроснабжения на центральных котельных. Для этого выбраны три территории: Бузулук, Соль-Илецк и Ясненский округ.

Предыдущая новость
В Оренбурге ужесточают правила для электросамокатов
Следующая новость
Уральская Сталь запустила новый экскурсионный маршрут

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.