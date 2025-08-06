В Оренбурге ужесточают правила для электросамокатов

Власти Оренбурга представили проект постановления, вводящий новые правила для электросамокатов. Документ направлен на регулирование их размещения и использования для повышения общественной безопасности.

Порядок размещения и парковки

Ключевые ограничения

Проект вводит строгие запреты на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их нельзя будет оставлять на узких тротуарах, велодорожках, а также вблизи перекрестков и остановок.

Кроме того, запрет распространяется на мосты и территории у социально значимых объектов.

Требования к парковочным зонам

Новые нормы обязывают операторов кикшеринга размещать парковочные зоны на расстоянии не менее 100 метров друг от друга. На одной такой локации можно будет разместить не более 10 электросамокатов.

Для обозначения этих зон будет нанесена специальная разметка. Оставлять СИМ припаркованными к элементам уличной инфраструктуры, таким как перила или столбы, будет запрещено.

Ответственность операторов и водителей

Обязанности прокатных компаний

Организации, предоставляющие услуги аренды СИМ, должны иметь официальную регистрацию. На них возлагается обязанность контролировать техническое состояние самокатов и обеспечивать их размещение согласно утвержденным правилам.

Правила для пользователей

Водителям электросамокатов запрещается передвигаться вдвоем на одном устройстве и управлять им в нетрезвом виде. Также вводится запрет на перевозку животных и крупногабаритных грузов.

Скорость движения ограничат до 25 км/ч в городе и до 15 км/ч в парках и скверах. Пользователи СИМ обязаны соблюдать правила дорожного движения.

Зоны запрета и сезонность

Движение на электросамокатах будет полностью запрещено в ключевых общественных пространствах. В их число вошли парк имени В.А. Перовского, набережная реки Урал и пешеходная часть улицы Советской.

Сезон использования СИМ установят на период с 15 апреля по 1 ноября. По его окончании все арендные электросамокаты должны быть убраны с улиц города.

Обсуждение проекта постановления продлится до 25 августа, после чего будет принято окончательное решение.

Полный список зон, где запрещено движение СИМ: