21 C
Оренбург
8 августа 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

Задержан зампред Оренбургского горсовета: Под подозрением махинации с госконтрактом на очистные сооружения

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Артем Сафиуллин, заместитель председателя Оренбургского городского Совета, был задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве. Причина задержания связана с деятельностью строительной компании «Домстрой» и других фирм, которыми он управлял. В 2022 году был заключён контракт стоимостью около 124 миллионов рублей на работы по реконструкции канализационных очистных сооружений в Нижегородской области. Подрядчиком выступала компания ООО «МЭК», интересы которой по доверенности представлял Сафиуллин.

По версии следствия, стоимость оборудования была завышена, что может быть связано с санкционными ограничениями и заменой подрядчиком оборудования. В результате заказчик мог переплатить около 35 миллионов рублей. Сейчас Артем Сафиуллин задержан на 72 часа, а затем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Позже ему продлили содержание под стражей до 25 сентября 2025 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере)

Скандалы, связанные с Артемом Сафиуллиным

Основные скандалы:

  • Мошенничество при выполнении муниципального контракта: Самый крупный скандал связан с мошенничеством при выполнении муниципального контракта на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Нижегородской области.
  • Незаконная охота: В феврале 2024 года Сафиуллин оказался причастен к скандалу с незаконной охотой на лосей в Башкирии. Было опубликовано подозрение, что он мог быть среди участников совместной охоты, хотя сам он отрицал свою причастность.
  • Конфликт с губернаторомСафиуллин конфликтовал с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом, который публично запретил визиты Сафиуллина в Дом советов.

Дополнительная информация:

Таким образом, кроме уголовного дела по мошенничеству, вокруг Сафиуллина были и другие резонансные ситуации, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и незаконной деятельностью.

Предпринимательская деятельность Артема Сафиуллина до политики:

  • ООО «Дмстрой»: До политической деятельности Артем Сафиуллин был предпринимателем и руководил строительной компанией ООО «Дмстрой», зарегистрированной в 2017 году. Эта компания была связана с госзаказами, в том числе по ремонту и реконструкции инфраструктуры, включая канализационные очистные сооружения.
  • ООО «Эллипс»: С 2019 года он работал коммерческим директором в ООО «Эллипс».
  • Торговля мобильными телефонами: До строительного бизнеса и политики, Артем Сафиуллин торговал мобильными телефонами.

Партия «Единая Россия», в которой он состоял, незамедлительно приостановила его членство.

 

Предыдущая новость
На границе с Казахстаном до конца 2026 года ограничили движение через МАПП «Маштаково»
Следующая новость
В Оренбурге ужесточают правила для электросамокатов

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.