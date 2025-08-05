Задержан зампред Оренбургского горсовета: Под подозрением махинации с госконтрактом на очистные сооружения

Артем Сафиуллин, заместитель председателя Оренбургского городского Совета, был задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве. Причина задержания связана с деятельностью строительной компании «Домстрой» и других фирм, которыми он управлял. В 2022 году был заключён контракт стоимостью около 124 миллионов рублей на работы по реконструкции канализационных очистных сооружений в Нижегородской области. Подрядчиком выступала компания ООО «МЭК», интересы которой по доверенности представлял Сафиуллин.

По версии следствия, стоимость оборудования была завышена, что может быть связано с санкционными ограничениями и заменой подрядчиком оборудования. В результате заказчик мог переплатить около 35 миллионов рублей. Сейчас Артем Сафиуллин задержан на 72 часа, а затем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Позже ему продлили содержание под стражей до 25 сентября 2025 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере)

Скандалы, связанные с Артемом Сафиуллиным

Основные скандалы:

Мошенничество при выполнении муниципального контракта : Самый крупный скандал связан с мошенничеством при выполнении муниципального контракта на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Нижегородской области .

: Самый крупный скандал связан с мошенничеством при выполнении муниципального контракта на реконструкцию канализационных очистных сооружений в . Незаконная охота : В феврале 2024 года Сафиуллин оказался причастен к скандалу с незаконной охотой на лосей в Башкирии . Было опубликовано подозрение, что он мог быть среди участников совместной охоты, хотя сам он отрицал свою причастность.

: В феврале оказался причастен к скандалу с незаконной охотой на лосей в . Было опубликовано подозрение, что он мог быть среди участников совместной охоты, хотя сам он отрицал свою причастность. Конфликт с губернатором: Сафиуллин конфликтовал с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом, который публично запретил визиты Сафиуллина в Дом советов.

Дополнительная информация:

Таким образом, кроме уголовного дела по мошенничеству, вокруг Сафиуллина были и другие резонансные ситуации, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и незаконной деятельностью.

Предпринимательская деятельность Артема Сафиуллина до политики:

ООО «Дмстрой» : До политической деятельности Артем Сафиуллин был предпринимателем и руководил строительной компанией ООО «Дмстрой» , зарегистрированной в 2017 году . Эта компания была связана с госзаказами, в том числе по ремонту и реконструкции инфраструктуры, включая канализационные очистные сооружения.

: До политической деятельности был предпринимателем и руководил строительной компанией , зарегистрированной в . Эта компания была связана с госзаказами, в том числе по ремонту и реконструкции инфраструктуры, включая канализационные очистные сооружения. ООО «Эллипс» : С 2019 года он работал коммерческим директором в ООО «Эллипс» .

: С он работал коммерческим директором в . Торговля мобильными телефонами: До строительного бизнеса и политики, Артем Сафиуллин торговал мобильными телефонами.

Партия «Единая Россия», в которой он состоял, незамедлительно приостановила его членство.