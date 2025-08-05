Задержан зампред Оренбургского горсовета: Под подозрением махинации с госконтрактом на очистные сооружения

Артем Сафиуллин, заместитель председателя Оренбургского городского Совета, был задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве. Причина задержания связана с деятельностью строительной компании «Домстрой» и других фирм, которыми он управлял. В 2022 году был заключён контракт стоимостью около 124 миллионов рублей на работы по реконструкции канализационных очистных сооружений в Нижегородской области. Подрядчиком выступала компания ООО «МЭК», интересы которой по доверенности представлял Сафиуллин.
По версии следствия, стоимость оборудования была завышена, что может быть связано с санкционными ограничениями и заменой подрядчиком оборудования. В результате заказчик мог переплатить около 35 миллионов рублей. Сейчас Артем Сафиуллин задержан на 72 часа, а затем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Позже ему продлили содержание под стражей до 25 сентября 2025 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере)
Скандалы, связанные с Артемом Сафиуллиным
Основные скандалы:
- Мошенничество при выполнении муниципального контракта: Самый крупный скандал связан с мошенничеством при выполнении муниципального контракта на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Нижегородской области.
- Незаконная охота: В феврале 2024 года Сафиуллин оказался причастен к скандалу с незаконной охотой на лосей в Башкирии. Было опубликовано подозрение, что он мог быть среди участников совместной охоты, хотя сам он отрицал свою причастность.
- Конфликт с губернатором: Сафиуллин конфликтовал с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом, который публично запретил визиты Сафиуллина в Дом советов.
Дополнительная информация:
Таким образом, кроме уголовного дела по мошенничеству, вокруг Сафиуллина были и другие резонансные ситуации, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и незаконной деятельностью.
Предпринимательская деятельность Артема Сафиуллина до политики:
- ООО «Дмстрой»: До политической деятельности Артем Сафиуллин был предпринимателем и руководил строительной компанией ООО «Дмстрой», зарегистрированной в 2017 году. Эта компания была связана с госзаказами, в том числе по ремонту и реконструкции инфраструктуры, включая канализационные очистные сооружения.
- ООО «Эллипс»: С 2019 года он работал коммерческим директором в ООО «Эллипс».
- Торговля мобильными телефонами: До строительного бизнеса и политики, Артем Сафиуллин торговал мобильными телефонами.
Партия «Единая Россия», в которой он состоял, незамедлительно приостановила его членство.