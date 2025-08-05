21 C
На границе с Казахстаном до конца 2026 года ограничили движение через МАПП «Маштаково»

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

На российско-казахстанской границе началась реконструкция пункта пропуска «Сырым», расположенного напротив российского МАПП «Маштаково». В связи с этим введены серьезные ограничения для всех видов транспорта, которые продлятся до конца 2026 года.

Начало работ и сроки

Национальная компания «КазАвтоЖол» (Республика Казахстан) 4 августа приступила к плановой реконструкции автомобильного пункта пропуска «Сырым». Работы, по предварительным данным, завершатся 31 декабря 2026 года.

На весь период строительства введены строгие ограничения, которые напрямую затрагивают российский пункт пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.

Ограничения для транспорта

Путешественникам и перевозчикам необходимо учитывать новые правила пересечения границы на данном участке:

  • Полностью закрыт проезд для легковых автомобилей.
  • Закрыт переход для пешеходов.
  • Общественный транспорт (автобусы) сможет пересекать границу только до 31 августа 2025 года.
  • Грузовой транспорт проходит через границу по системе электронной очереди. Пропускная способность ограничена и составляет не более 500 автомобилей в сутки.

Альтернативные маршруты

В связи с длительными ограничениями рекомендуется заранее планировать поездки и выбирать другие пути следования.

Альтернативные автомобильные пункты пропуска:

  • «Илек» (РФ) – «Аксай» (РК)
  • «Озинки» (РФ) – «Таскала» (РК)
  • «Теплое» (РФ) – «Шаган» (РК)

Кроме того, для поездок в Казахстан можно воспользоваться железнодорожным или авиатранспортом, чтобы избежать длительного ожидания на границе.

