На границе с Казахстаном до конца 2026 года ограничили движение через МАПП «Маштаково»

На российско-казахстанской границе началась реконструкция пункта пропуска «Сырым», расположенного напротив российского МАПП «Маштаково». В связи с этим введены серьезные ограничения для всех видов транспорта, которые продлятся до конца 2026 года.
Начало работ и сроки
Национальная компания «КазАвтоЖол» (Республика Казахстан) 4 августа приступила к плановой реконструкции автомобильного пункта пропуска «Сырым». Работы, по предварительным данным, завершатся 31 декабря 2026 года.
На весь период строительства введены строгие ограничения, которые напрямую затрагивают российский пункт пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.
Ограничения для транспорта
Путешественникам и перевозчикам необходимо учитывать новые правила пересечения границы на данном участке:
- Полностью закрыт проезд для легковых автомобилей.
- Закрыт переход для пешеходов.
- Общественный транспорт (автобусы) сможет пересекать границу только до 31 августа 2025 года.
- Грузовой транспорт проходит через границу по системе электронной очереди. Пропускная способность ограничена и составляет не более 500 автомобилей в сутки.
Альтернативные маршруты
В связи с длительными ограничениями рекомендуется заранее планировать поездки и выбирать другие пути следования.
Альтернативные автомобильные пункты пропуска:
- «Илек» (РФ) – «Аксай» (РК)
- «Озинки» (РФ) – «Таскала» (РК)
- «Теплое» (РФ) – «Шаган» (РК)
Кроме того, для поездок в Казахстан можно воспользоваться железнодорожным или авиатранспортом, чтобы избежать длительного ожидания на границе.