На границе с Казахстаном до конца 2026 года ограничили движение через МАПП «Маштаково»

На российско-казахстанской границе началась реконструкция пункта пропуска «Сырым», расположенного напротив российского МАПП «Маштаково». В связи с этим введены серьезные ограничения для всех видов транспорта, которые продлятся до конца 2026 года.

Начало работ и сроки

Национальная компания «КазАвтоЖол» (Республика Казахстан) 4 августа приступила к плановой реконструкции автомобильного пункта пропуска «Сырым». Работы, по предварительным данным, завершатся 31 декабря 2026 года.

На весь период строительства введены строгие ограничения, которые напрямую затрагивают российский пункт пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.

Ограничения для транспорта

Путешественникам и перевозчикам необходимо учитывать новые правила пересечения границы на данном участке:

Полностью закрыт проезд для легковых автомобилей.

для легковых автомобилей. Закрыт переход для пешеходов.

для пешеходов. Общественный транспорт (автобусы) сможет пересекать границу только до 31 августа 2025 года.

(автобусы) сможет пересекать границу только до 31 августа 2025 года. Грузовой транспорт проходит через границу по системе электронной очереди. Пропускная способность ограничена и составляет не более 500 автомобилей в сутки.

Альтернативные маршруты

В связи с длительными ограничениями рекомендуется заранее планировать поездки и выбирать другие пути следования.

Альтернативные автомобильные пункты пропуска:

«Илек» (РФ) – «Аксай» (РК)

(РФ) – (РК) «Озинки» (РФ) – «Таскала» (РК)

(РФ) – (РК) «Теплое» (РФ) – «Шаган» (РК)

Кроме того, для поездок в Казахстан можно воспользоваться железнодорожным или авиатранспортом, чтобы избежать длительного ожидания на границе.