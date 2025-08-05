Дети участников СВО: как получить льготу на поступление в вузы Оренбуржья

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона разъясняет порядок реализации прав на первоочередное зачисление в вузы для детей участников специальной военной операции. Эта социальная гарантия позволяет поступать на бюджетные места в рамках отдельной квоты.

Что такое отдельная квота?

Дети участников СВО имеют право на зачисление в вузы на программы бакалавриата и специалитета за счет бюджета. Зачисление происходит в первую очередь, в пределах специальной квоты, выделяемой учебным заведением.

Для использования этого права абитуриенту необходимо предоставить в приемную комиссию справку, подтверждающую участие родителя в специальной военной операции.

Где и как получить справку?

Оформить подтверждающий документ можно в нескольких инстанциях. Выбор не зависит от места жительства или пребывания семьи.

Куда обращаться:

В любой многофункциональный центр ( МФЦ ) на территории России.

) на территории России. В военный комиссариат по месту воинского учета родителя.

Напрямую в воинскую часть, где родитель проходит службу.

Необходимые документы:

Паспорт заявителя.

Свидетельство о рождении ребенка.

Копия паспорта или военного билета родителя-участника СВО.

Контроль и защита прав

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона осуществляет надзор за соблюдением этой социальной гарантии. Ведомство следит за тем, чтобы права детей участников СВО на льготное поступление не нарушались.

В случае неправомерного отказа в выдаче справки, затягивания сроков или создания иных препятствий со стороны военкоматов или командования воинской части, гражданам следует обращаться за помощью.

Адрес для обращений: