Дети участников СВО: как получить льготу на поступление в вузы Оренбуржья

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона разъясняет порядок реализации прав на первоочередное зачисление в вузы для детей участников специальной военной операции. Эта социальная гарантия позволяет поступать на бюджетные места в рамках отдельной квоты.
Что такое отдельная квота?
Дети участников СВО имеют право на зачисление в вузы на программы бакалавриата и специалитета за счет бюджета. Зачисление происходит в первую очередь, в пределах специальной квоты, выделяемой учебным заведением.
Для использования этого права абитуриенту необходимо предоставить в приемную комиссию справку, подтверждающую участие родителя в специальной военной операции.
Где и как получить справку?
Оформить подтверждающий документ можно в нескольких инстанциях. Выбор не зависит от места жительства или пребывания семьи.
Куда обращаться:
- В любой многофункциональный центр (МФЦ) на территории России.
- В военный комиссариат по месту воинского учета родителя.
- Напрямую в воинскую часть, где родитель проходит службу.
Необходимые документы:
- Паспорт заявителя.
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Копия паспорта или военного билета родителя-участника СВО.
Контроль и защита прав
Военная прокуратура Оренбургского гарнизона осуществляет надзор за соблюдением этой социальной гарантии. Ведомство следит за тем, чтобы права детей участников СВО на льготное поступление не нарушались.
В случае неправомерного отказа в выдаче справки, затягивания сроков или создания иных препятствий со стороны военкоматов или командования воинской части, гражданам следует обращаться за помощью.
Адрес для обращений:
- Военная прокуратура Оренбургского гарнизона: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 52.