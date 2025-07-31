Евгений Солнцев: «Горжусь Оренбуржьем» — новый образ региона к вековому юбилею

Руководитель Оренбургской области Евгений Солнцев заявил о начале работы по формированию нового позитивного имиджа региона. Старт проекту «Горжусь Оренбуржьем» дала известная песня, объединяющая жителей области.

Личный путь и цели

В своем телеграм-канале Евгений Солнцев отметил, что после работы в разных уголках страны продолжает развивать Оренбургскую область. Он изучил большинство районов региона и намерен посетить оставшиеся, чтобы познакомиться с их особенностями.

«Время создать и продвигать единый образ Оренбуржья, объединив лучшие черты региона», — заявил Солнцев.

Формирование привлекательного образа

Продвижение региона, по словам главы области, будет происходить через форумы, выставки, фестивали, творческие конкурсы и проекты развития. Они призваны рассказать о природных и исторических памятниках, достижениях, традициях и известных жителях.

Евгений Солнцев подчеркнул, что для запуска проекта «Горжусь Оренбуржьем» символично выбрали песню «Оренбургский пуховый платок». Композиция стала первой ассоциацией с регионом для жителей всей страны. В инициативе #МузыкаВместе участие приняли известные артисты и коллективы Оренбуржья.

К столетию региона — новый импульс

Оценивая перспективы, Солнцев выразил уверенность в успехе проекта:

«Буду прилагать максимум усилий, чтобы к 100-летию область вошла в число наиболее привлекательных и комфортных для жизни регионов. Гордость за родную землю даст новый импульс развитию, вдохновит жителей и простимулирует их инициативу».

В заключение руководитель региона отметил, что цель — создать условия, при которых каждый сможет сказать: «Живу в Оренбуржье. Горжусь Оренбуржьем!»