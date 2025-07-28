В Оренбурге должникам отключают воду и канализацию из-за долга в 385 млн рублей

Компания «Росводоканал Оренбург» усиливает меры против неплательщиков, ограничивая подачу воды и блокируя канализацию. Общая задолженность жителей города достигла 385 миллионов рублей, что вынуждает поставщика ресурсов прибегать к крайним мерам.

Масштаб проблемы

По статистике компании, долги за воду и водоотведение имеет каждый десятый житель Оренбурга. С начала 2025 года услуги были ограничены у 63 абонентов, совокупный долг которых превысил 2 миллиона рублей.

Накануне специалисты работали по новым адресам. В квартире на улице Березка была установлена заглушка на канализацию за долг в 38 тысяч рублей. Другая жительница, с улицы 27 Линия, накопила задолженность почти в 524 тысячи рублей за 10 лет.

«Мы прибегаем к ограничению услуг только после всех предупреждений и при отсутствии реакции со стороны абонента, — комментирует коммерческий директор «Росводоканал Оренбург» Алексей Марков. — У тех, кого еще не коснулась эта мера, есть время погасить долг».

Закон и возможные решения

Согласно законодательству, ограничить подачу услуг можно при отсутствии оплаты в течение двух месяцев. Однако в компании подчеркивают, что готовы к диалогу с потребителями.

Восстановление услуг после отключения требует не только полной оплаты долга, но и компенсации расходов на работы в размере 3 тысяч рублей.

Возможность реструктуризации

Для абонентов, которые не могут погасить задолженность единовременно, предусмотрена реструктуризация. Компания предлагает заключить соглашение о рассрочке платежа на срок до 12 месяцев.

Для этого необходимо обратиться в офис по адресу: улица Потехина, 41. Этой возможностью уже воспользовались 90 оренбуржцев, заключив соглашения на общую сумму почти 4 миллиона рублей.