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29 июля 2025 г.
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Оренбургский теннисист Алексей Самохин выиграл международный турнир в Алматы

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Алексей Самохин, воспитанник оренбургской спортивной школы «Факел-Газпром», одержал убедительную победу на престижном юношеском турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Almaty 2025. В финале он одолел первую ракетку соревнований.

Уверенный путь к финалу

Турнир, прошедший в Алматы, собрал сильных молодых атлетов со всего мира. Алексей Самохин выступал в возрастной категории до 19 лет и с самого начала продемонстрировал высокий уровень подготовки.

На групповом этапе он уверенно обыграл соперников из Казахстана и Гонконга. В плей-офф оренбуржец последовательно выбил из борьбы теннисистов из Казахстана, России и Индии, не отдав им практически ни одного сета.

Ключевые победы и триумф

Самым напряженным матчем на пути к золоту стала полуфинальная встреча. Алексею Самохину противостоял Квон Хёк из Южной Кореи, занимающий 20-ю строчку мирового юниорского рейтинга. В тяжелейшей борьбе оренбуржец одержал волевую победу со счетом 3:2.

В финале его ждал главный фаворит турнира — Алан Курмангалиев из Казахстана, пятая ракетка мира среди юниоров. Однако Самохин не оставил сопернику шансов, завершив матч с «сухим» счетом 3:0 (13:11, 11:7, 12:10).

Сильная оренбургская школа

Алексей Самохин занимает первую строчку в рейтинге Федерации настольного тенниса России среди юниоров. Он тренируется в оренбургском Центре настольного тенниса России под руководством Евгения Регентова и Александра Борисенко.

Помимо него, в Алматы выступили и другие воспитанники школы «Факел-Газпром»Никита РыбаковЗахар ВарфоломеевНазар БакировАмина ИлимбетоваКирилл Кантаев и Алексей Марчук.

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