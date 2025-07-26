Названы лучшие детские лагеря Оренбуржья в 2025 году

В Оренбургской области завершился ежегодный конкурс, определивший лидеров в сфере детского отдыха. Победителями стали лагеря, предложившие лучшие образовательные программы, инфраструктуру и условия для развития детей. Теперь им предстоит представить регион на всероссийском уровне.

Межведомственная оценка и строгие критерии

Выбор победителей осуществляло авторитетное жюри. В его состав вошли детский омбудсмен Анжелика Линькова, доктор педагогических наук Артур Аллагулов, а также эксперты из министерств здравоохранения, спорта и социального развития.

Такой подход обеспечил всестороннюю оценку участников. Жюри анализировало содержание программ, безопасность инфраструктуры и общее качество пребывания детей.

«Лето в Оренбуржье — это не только отдых, но и большая, содержательная работа по развитию детей, поддержке их талантов, — отметил заместитель министра образования Равиль Салимов. — Мы активно модернизируем инфраструктуру лагерей, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и безопасность».

Победители среди загородных лагерей

В главной номинации за звание лучшего боролись 10 стационарных лагерей. Участники представили творческие визитки, провели экскурсии и защитили свои образовательные и спортивные программы.

По итогам состязаний победителями были признаны два учреждения:

Региональный молодежный центр «Авангард» (Оренбург).

(Оренбург). Санаторный оздоровительный лагерь «Самородово» (Оренбургский район).

Именно они представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучший детский лагерь России – 2025».

«Это огромная честь — стать лучшим лагерем Оренбуржья, — заявила директор центра «Авангард» Юлия Нестерова. — Мы готовы показать всей стране, насколько увлекательным и полезным может быть детский отдых в нашем регионе».

Второе место занял лагерь «Дружба» из Орска. Третье разделили центр «Город детства» (Оренбург) и лагерь «Лесная сказка» (Бугуруслан).

Лучшие лагеря дневного пребывания

В номинации для лагерей с дневным пребыванием соревновались представители 21 муниципалитета. Первое место присуждено ЛДП «Солнышко» (Нежинский лицей, Оренбургский район). Второе место занял ЛДП «Гнездышко» (Ясненский городской округ), а третье — ЛДП «Алый парус» (Переволоцкий район).

Конкурс прошел в рамках регионального плана «Год детского отдыха в системе образования». Организаторами выступили Министерство образования Оренбургской области и Ресурсный детский центр «Содружество».