Санитарная авиация Оренбуржья: 65 вылетов с начала года

В Оренбургской области система экстренной помощи, ключевым элементом которой является санитарная авиация, демонстрирует свою незаменимость. С начала 2025 года медицинские вертолеты спасли десятки жизней, оперативно доставляя пациентов из самых удаленных районов.

Круглосуточная готовность и технологии на борту

Воздушные суда находятся на постоянном дежурстве. Это обеспечивает вылет в любую точку региона, даже когда наземное сообщение затруднено из-за погодных условий или бездорожья.

Каждый вертолет оснащен современным оборудованием. На борту работают опытные анестезиологи-реаниматологи, которые контролируют состояние пациента и оказывают помощь прямо в полете.

Комплексный подход к спасению

Система экстренной помощи в регионе не ограничивается вертолетами. Она включает также реанимобили, специализированные железнодорожные вагоны и самолеты. Такая многоуровневая структура позволяет гибко реагировать на любые вызовы.

Результаты работы за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года все службы экстренной помощи совершили 260 выездов. Санитарная авиация Оренбуржья стала ядром этой сложной и высокотехнологичной системы.

Ее главная цель — сохранить жизни и здоровье жителей. Специалисты продолжают развивать возможности службы, обеспечивая безопасность населения области.