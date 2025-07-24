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24 июля 2025 г.
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Компания Михаила Гуцериева планирует приобрести нефтяной актив в Оренбуржье

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Компания «Ойлгазтэт», принадлежащая структурам бизнесмена Михаила Гуцериева, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении компании «Строймонтаж». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Строймонтаж» владеет лицензией на разработку Емельяновского участка недр — перспективного нефтяного актива в Оренбуржье.

Детали потенциальной сделки

Емельяновский участок обладает перспективными запасами, которые оцениваются в 1,3 миллиона тонн нефти и попутного газа. Три года назад компания «Строймонтаж» приобрела лицензию на этот участок за 1,6 миллиарда рублей.

Сумма текущей сделки между «Ойлгазтэт» и «Строймонтаж» не разглашается.

Экономическая целесообразность и инвестиции

По мнению отраслевых экспертов, опрошенных изданием «Коммерсантъ», разработка месторождения может стать рентабельной. Однако для этого потребуются значительные капиталовложения.

«Чтобы сделать добычу нефти и попутного газа на Емельяновском участке недр прибыльной, потребуются инвестиции в размере около 10 миллиардов рублей», — считают аналитики.

Предполагается, что приобретение этого актива поможет стабилизировать поставки сырья на Орский нефтеперерабатывающий завод, который также входит в структуру активов Михаила Гуцериева.

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