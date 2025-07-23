В Оренбурге открылся иммерсивный музей «Горизонты» с экспонатами из зоны СВО

В Оренбурге начал работу первый в регионе иммерсивный музей «Горизонты». На данный момент для посетителей открыт один павильон.

В его стенах собраны экспонаты, которые доставили оренбургские волонтеры из зоны проведения специальной военной операции.

Экспозиция и её руководитель

Первую экскурсию для гостей провел руководитель комплекса, Андрей Терехов. Под его руководством волонтерская команда совершила уже 46 гуманитарных миссий.

По словам организаторов, каждый предмет в экспозиции отражает личные истории бойцов и события, формирующие современную историю страны.

Ключевой экспонат — поврежденный автомобиль

Центральное место в музее занимает автомобиль УАЗ, известный как «Буханка». Этот транспорт был приобретен на средства жителей Оренбуржья для нужд подразделений.

Автомобиль получил значительные повреждения при выполнении боевых задач. Теперь он стал частью музейной экспозиции, продолжая свою «службу» в качестве исторического свидетельства.

Миссия и цели комплекса

Создатели позиционируют комплекс как площадку для изучения новейшей истории. Иммерсивный музей «Горизонты» использует технологии погружения для взаимодействия с аудиторией.

Основной целью проекта заявлено патриотическое воспитание молодежи через знакомство с реальными историями и предметами из зоны боевых действий.