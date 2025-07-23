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23 июля 2025 г.
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В Оренбуржье 32 семьи получили государственную поддержку на покупку жилья

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Оренбургской области 32 семьи получили государственные сертификаты. Эти документы предоставляют средства для улучшения жилищных условий в Оренбуржье.

Выданные сертификаты являются целевой социальной выплатой. Семьи смогут направить её на первоначальный взнос по ипотеке при покупке нового жилья.

Приоритетная поддержка и цели программы

Пять из выданных сертификатов получили семьи участников специальной военной операции. Региональные власти заявляют о необходимости поддерживать военнослужащих и их близких.

В текущем году администрация планирует оказать помощь не менее чем 400 семьям. Программа позволяет приобрести жильё или погасить часть существующего ипотечного кредита.

Вклад в социальное развитие региона

Данная инициатива является частью системной работы по поддержке молодых семей. По мнению властей, это напрямую влияет на демографическую ситуацию.

Кроме того, программа направлена на укрепление социальной справедливости. Она способствует устойчивому развитию Оренбургской области в долгосрочной перспективе.

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