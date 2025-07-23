Сборные Оренбургской области завоевали золото и бронзу на Кубке России по лапте

ЙОШКАР-ОЛА, 22 июля 2025 г. — Сборные Оренбургской области успешно выступили на Кубке России по лапте, который завершился 21 июля. Женская команда завоевала золотые медали, а мужская — бронзовые. Оренбургская область стала единственным регионом, чьи представители поднялись на пьедестал в обеих категориях.

Соревнования проходили с 13 по 21 июля. В них приняли участие 26 команд (13 мужских и 13 женских) из 16 регионов России.

Историческая победа женской сборной

Женская сборная Оренбургской области впервые за 25 лет стала обладателем Кубка России по лапте. На пути к финалу команда одержала победы в матчах с соперницами из Московской, Тюменской, Белгородской, Ульяновской областей, а также республик Марий Эл и Башкортостан.

В полуфинальном матче оренбургские спортсменки обыграли команду Санкт-Петербурга со счётом 30:28. В решающей игре за золото они вновь встретились со сборной Ульяновской области и одержали победу со счётом 26:16.

Бронзовые медали мужской команды

Мужская сборная завоевала бронзовые медали турнира. На групповом этапе команда уступила лишь сборным Тюменской области и Республики Удмуртии, выйдя в плей-офф со второго места.

В полуфинале оренбуржцы проиграли команде Омской области, которая является действующим обладателем кубка [требуется проверка, являются ли они действующими или прошлогодними обладателями]. В матче за третье место спортсмены одержали победу над сборной Ярославской области.

Состав и тренерский штаб команд

В состав обеих сборных вошли игроки из Саракташского, Оренбургского, Новосергиевского районов и города Бузулука. Основу женской команды составили учащиеся Училища олимпийского резерва и воспитанницы спортивной школы имени Н.Б. Радзевич из Оренбурга.

Подготовкой спортсменов занимался тренерский штаб: Сергей Пхиденко, Мурад Жангуров, Виктория Ибрагимова, Владимир Гронский, Абылай Комутов и Алексей Селёдкин.