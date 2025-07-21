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23 июля 2025 г.
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Уральская Сталь масштабно отметила День металлурга

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Металлурги «Уральской Стали» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в год 70-летия своего комбината с размахом отметили профессиональный праздник.

Сегодня «Уральская Сталь» – один из ведущих поставщиков: проката из мостостали, штрипса для ТБД, стальной заготовки для рельс и железнодорожных колес, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Благодаря клиентоориентированности, уникальности и высокому качеству продукция «Уральской Стали» востребована на рынке и выпускается в годовых объемах:

  • 2,7 млн тонн агломерата
  • 1,5 млн тонн кокса
  • 2,7 млн тонн чугуна
  • 1,8 млн тонн стали
  • почти 900 тыс. тонн проката
  • 10 тыс. тонн литых изделий

Праздничная неделя: события и достижения

В течение праздничной недели корпоративными, отраслевыми и ведомственными наградами отмечены более 350 работников.

  • Четыре спортивные программы для работников и ветеранов комбината объединили порядка 500 участников.
  • На Гала-концерте корпоративного конкурса красоты из восьми претенденток металлурги выбрали «Стальную королеву-2025».
  • В сквере на пл. Ленина более 400 новотроицких малышей порадовала масштабная развлекательная программа.
  • Там же размещены конструкции фотовыставки архивных снимков «Забытые истории. Узнай себя на фото». Еще одна фотовыставка «Нити времени» действует в здании управления комбината.

Торжественный концерт и поздравления

Концертная программа на городском стадионе собрала более 20 тысяч человек. Руководители региона, управляющей компании и комбината поздравили металлургов с праздником и вручили награды передовикам «Уральской Стали».

«В металлургии работают сильные духом, ответственные и трудолюбивые люди, настоящие труженики. Каждый день – с высокой самоотдачей, выдержкой и дисциплиной: по-другому в вашей профессии нельзя. От вашего труда зависит успех предприятия, развитие города и всей Оренбургской области. Знаю, что многие посвящают комбинату «Уральская Сталь» всю жизнь. Много династий, которые годами продолжают трудовые традиции. Это дорогого стоит, и благодаря вам на предприятии – крепкий надежный коллектив. Когда люди с желанием идут на работу, честно и добросовестно трудятся, осваивают новые технологии, предприятие ждет большое будущее» — отметил врио губернатора региона Солнцев

«Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник – День Металлурга. Праздник людей с очень непростой профессией, которые работают на очень непростом производстве, но благодаря которым развивается город, развивается область и развивается вся наша страна» — подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«Металлург – это действительно очень важная, значимая и ответственная профессия. Быть металлургом – это значит быть человеком недюжинного мужества и выдержки. Человеком, который определил для себя почётный, но при этом очень нелёгкий труд. И таких людей определяет железная воля и стальной характер» – сказал управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

фото: пресс служба Уральской стали

Награды лучшим работникам

  • Денис Сафин, генеральный директор управляющей компании, лично поздравил с присвоением звания «Почётный металлург» 5 работников «Уральской Стали».
  • Сергей Журавлёв, управляющий директор комбината, передал Почетные грамоты Минпромторга РФ 13 передовикам.
  • Врио Губернатора региона Солнцев вручил Почетную грамоту Оренбургской области 7 сотрудникам комбината.
  • Глава Новотроицка Денис Меньшиков вручил Почетную грамоту муниципального образования город Новотроицк 10 металлургам.
  • Благодарностью председателя Законодательного собрания Оренбургской области удостоены 10 работников «Уральской Стали».
фото: пресс служба Уральской стали

Ярким подарком для металлургов, новотройчан и гостей города стало выступление звезд российской эстрады. Для них выступили: кавер-группа UNIVERSALЮлианна Караулова и Группировка Ленинград. По традиции праздничная программа закончилась красочным салютом под гимн «Уральской Стали».

фото: пресс служба Уральской стали
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