Уральская Сталь масштабно отметила День металлурга

Металлурги «Уральской Стали» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в год 70-летия своего комбината с размахом отметили профессиональный праздник.

Сегодня «Уральская Сталь» – один из ведущих поставщиков: проката из мостостали, штрипса для ТБД, стальной заготовки для рельс и железнодорожных колес, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Благодаря клиентоориентированности, уникальности и высокому качеству продукция «Уральской Стали» востребована на рынке и выпускается в годовых объемах:

2,7 млн тонн агломерата

агломерата 1,5 млн тонн кокса

кокса 2,7 млн тонн чугуна

чугуна 1,8 млн тонн стали

стали почти 900 тыс. тонн проката

проката 10 тыс. тонн литых изделий

Праздничная неделя: события и достижения

В течение праздничной недели корпоративными, отраслевыми и ведомственными наградами отмечены более 350 работников.

Четыре спортивные программы для работников и ветеранов комбината объединили порядка 500 участников .

для работников и ветеранов комбината объединили . На Гала-концерте корпоративного конкурса красоты из восьми претенденток металлурги выбрали «Стальную королеву-2025» .

. В сквере на пл. Ленина более 400 новотроицких малышей порадовала масштабная развлекательная программа.

более порадовала масштабная развлекательная программа. Там же размещены конструкции фотовыставки архивных снимков «Забытые истории. Узнай себя на фото». Еще одна фотовыставка «Нити времени» действует в здании управления комбината.

Торжественный концерт и поздравления

Концертная программа на городском стадионе собрала более 20 тысяч человек. Руководители региона, управляющей компании и комбината поздравили металлургов с праздником и вручили награды передовикам «Уральской Стали».

«В металлургии работают сильные духом, ответственные и трудолюбивые люди, настоящие труженики. Каждый день – с высокой самоотдачей, выдержкой и дисциплиной: по-другому в вашей профессии нельзя. От вашего труда зависит успех предприятия, развитие города и всей Оренбургской области. Знаю, что многие посвящают комбинату «Уральская Сталь» всю жизнь. Много династий, которые годами продолжают трудовые традиции. Это дорогого стоит, и благодаря вам на предприятии – крепкий надежный коллектив. Когда люди с желанием идут на работу, честно и добросовестно трудятся, осваивают новые технологии, предприятие ждет большое будущее» — отметил врио губернатора региона Солнцев

«Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник – День Металлурга. Праздник людей с очень непростой профессией, которые работают на очень непростом производстве, но благодаря которым развивается город, развивается область и развивается вся наша страна» — подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«Металлург – это действительно очень важная, значимая и ответственная профессия. Быть металлургом – это значит быть человеком недюжинного мужества и выдержки. Человеком, который определил для себя почётный, но при этом очень нелёгкий труд. И таких людей определяет железная воля и стальной характер» – сказал управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

Награды лучшим работникам

Денис Сафин , генеральный директор управляющей компании, лично поздравил с присвоением звания «Почётный металлург» 5 работников «Уральской Стали».

, генеральный директор управляющей компании, лично поздравил с присвоением звания «Уральской Стали». Сергей Журавлёв , управляющий директор комбината, передал Почетные грамоты Минпромторга РФ 13 передовикам .

, управляющий директор комбината, передал . Врио Губернатора региона Солнцев вручил Почетную грамоту Оренбургской области 7 сотрудникам комбината.

вручил комбината. Глава Новотроицка Денис Меньшиков вручил Почетную грамоту муниципального образования город Новотроицк 10 металлургам .

вручил . Благодарностью председателя Законодательного собрания Оренбургской области удостоены 10 работников «Уральской Стали».

Ярким подарком для металлургов, новотройчан и гостей города стало выступление звезд российской эстрады. Для них выступили: кавер-группа UNIVERSAL, Юлианна Караулова и Группировка Ленинград. По традиции праздничная программа закончилась красочным салютом под гимн «Уральской Стали».