Уральская Сталь масштабно отметила День металлурга

Металлурги «Уральской Стали» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в год 70-летия своего комбината с размахом отметили профессиональный праздник.
Сегодня «Уральская Сталь» – один из ведущих поставщиков: проката из мостостали, штрипса для ТБД, стальной заготовки для рельс и железнодорожных колес, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Благодаря клиентоориентированности, уникальности и высокому качеству продукция «Уральской Стали» востребована на рынке и выпускается в годовых объемах:
- 2,7 млн тонн агломерата
- 1,5 млн тонн кокса
- 2,7 млн тонн чугуна
- 1,8 млн тонн стали
- почти 900 тыс. тонн проката
- 10 тыс. тонн литых изделий
Праздничная неделя: события и достижения
В течение праздничной недели корпоративными, отраслевыми и ведомственными наградами отмечены более 350 работников.
- Четыре спортивные программы для работников и ветеранов комбината объединили порядка 500 участников.
- На Гала-концерте корпоративного конкурса красоты из восьми претенденток металлурги выбрали «Стальную королеву-2025».
- В сквере на пл. Ленина более 400 новотроицких малышей порадовала масштабная развлекательная программа.
- Там же размещены конструкции фотовыставки архивных снимков «Забытые истории. Узнай себя на фото». Еще одна фотовыставка «Нити времени» действует в здании управления комбината.
Торжественный концерт и поздравления
Концертная программа на городском стадионе собрала более 20 тысяч человек. Руководители региона, управляющей компании и комбината поздравили металлургов с праздником и вручили награды передовикам «Уральской Стали».
«В металлургии работают сильные духом, ответственные и трудолюбивые люди, настоящие труженики. Каждый день – с высокой самоотдачей, выдержкой и дисциплиной: по-другому в вашей профессии нельзя. От вашего труда зависит успех предприятия, развитие города и всей Оренбургской области. Знаю, что многие посвящают комбинату «Уральская Сталь» всю жизнь. Много династий, которые годами продолжают трудовые традиции. Это дорогого стоит, и благодаря вам на предприятии – крепкий надежный коллектив. Когда люди с желанием идут на работу, честно и добросовестно трудятся, осваивают новые технологии, предприятие ждет большое будущее» — отметил врио губернатора региона Солнцев
«Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник – День Металлурга. Праздник людей с очень непростой профессией, которые работают на очень непростом производстве, но благодаря которым развивается город, развивается область и развивается вся наша страна» — подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.
«Металлург – это действительно очень важная, значимая и ответственная профессия. Быть металлургом – это значит быть человеком недюжинного мужества и выдержки. Человеком, который определил для себя почётный, но при этом очень нелёгкий труд. И таких людей определяет железная воля и стальной характер» – сказал управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.
Награды лучшим работникам
- Денис Сафин, генеральный директор управляющей компании, лично поздравил с присвоением звания «Почётный металлург» 5 работников «Уральской Стали».
- Сергей Журавлёв, управляющий директор комбината, передал Почетные грамоты Минпромторга РФ 13 передовикам.
- Врио Губернатора региона Солнцев вручил Почетную грамоту Оренбургской области 7 сотрудникам комбината.
- Глава Новотроицка Денис Меньшиков вручил Почетную грамоту муниципального образования город Новотроицк 10 металлургам.
- Благодарностью председателя Законодательного собрания Оренбургской области удостоены 10 работников «Уральской Стали».
Ярким подарком для металлургов, новотройчан и гостей города стало выступление звезд российской эстрады. Для них выступили: кавер-группа UNIVERSAL, Юлианна Караулова и Группировка Ленинград. По традиции праздничная программа закончилась красочным салютом под гимн «Уральской Стали».