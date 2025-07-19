Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь»

Уважаемые работники и ветераны металлургии!

Примите поздравления с нашим профессиональным праздником!

Наш труд — это негаснущий огонь, круглосуточно поставляющий металл для благополучного настоящего и стабильного будущего страны. Спасибо за силу духа, мудрость и преданность делу, которые являются фундаментом отрасли и залогом благополучия наших городов.

Слова отдельной благодарности – коллективу Уральской Стали и нашим ветеранам за 70-летний путь верности делу, профессионализма и стойкости в преодолении всех вызовов!

Коллеги, в этот особый для нас день желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и радости в каждом дне! Пусть ваши сердца остаются горячими, как металл в печи, а жизнь — надёжной, как Уральская Сталь!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь»

С.Г. Журавлёв