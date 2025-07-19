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21 июля 2025 г.
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Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Уважаемые работники и ветераны металлургии!

Примите поздравления с нашим профессиональным праздником!

Наш труд — это негаснущий огонь, круглосуточно поставляющий металл для благополучного настоящего и стабильного будущего страны. Спасибо за силу духа, мудрость и преданность делу, которые являются фундаментом отрасли и залогом благополучия наших городов.

Слова отдельной благодарности – коллективу Уральской Стали и нашим ветеранам за 70-летний путь верности делу, профессионализма и стойкости в преодолении всех вызовов!

Коллеги, в этот особый для нас день желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и радости в каждом дне! Пусть ваши сердца остаются горячими, как металл в печи, а жизнь — надёжной, как Уральская Сталь!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь»
С.Г. Журавлёв

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