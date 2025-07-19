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21 июля 2025 г.
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Поздравление генерального директора ГК «Уральская Сталь» с Днём металлурга

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Дорогие коллеги, уважаемые металлурги!

Поздравляю с нашим профессиональным праздником!

Мы — люди особой профессии, ведь наша отрасль всегда была, есть и будет основой мощи страны. Благодаря нашему профессионализму и самоотверженному труду на наших предприятиях разрабатываются новые уникальные продукты, воплощаются в жизнь инновационные технологичные решения, улучшаются экологические показатели и реализуются новые социальные инициативы в регионах нашего присутствия.

Низкий поклон – ветеранам отрасли, которые по сути сформировали её, посвятили себя непростой профессии, заложили и передали нам добрые трудовые традиции.

Благодарю всех работников группы компании «Уральская Сталь» за энтузиазм и вовлеченность! Мы вместе, и нам под силу любые вызовы! С Днём металлурга!

Генеральный директор ГК «Уральская Сталь»
Д.Г. Сафин

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