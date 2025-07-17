Уральская Сталь выбрала Стальную королеву-2025

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подвели итоги корпоративного конкурса красоты «Стальная королева-2025».

Открывая Гала-концерт, управляющий директор предприятия Сергей Журавлёв рассказал, что конкурс «Стальная королева» был возрождён в прошлом году, а в этом приобрел формат семейного праздника, и отметил: «Благодаря Уральской Стали мы имеем уверенность в завтрашнем дне мы делаем наш город и мир лучше».

В финале за титул первой красавицы боролись 8 номинанток – представительниц подразделений комбината, дочерних предприятий и базовых учебных заведений Уральской Стали. Подготовка к борьбе за титул заняла у них два месяца – изучали хореографию, вокал, живопись, сценическое искусство и многое другое. В этом девушкам помогали наставники, которые превратили их в настоящих звёзд, создав для каждой особенный стиль. На Гала-концерте претенденток на корону оценивали не только по внешним данным и умению держать себя на сцене, они показали себя профессионалами своего дела, искусными хозяйками и творческими личностями.

Награждение начали с победителей номинаций:

«Мисс очарование» – машинист крана доменного цеха Анастасия Чертыковцева ;

– машинист крана доменного цеха ; «Мисс грация» — специалист доменного цеха Наталья Ефанова ;

— специалист доменного цеха ; Титул «Мисс обаяние» – студентка НФ НИТУ МИСИС получила Ирина Осадчук ;

– студентка получила ; «Мисс элегантность» – ведущий инженер УЭКиООС Ольга Павленко ;

– ведущий инженер УЭКиООС ; «Мисс артистичность» – экономист дирекции по финансам и экономике Кристина Дунаева ;

– экономист дирекции по финансам и экономике ; «Мисс совершенство» – ведущий специалист коммерческой дирекции Татьяна Ларионова ;

– ведущий специалист коммерческой дирекции ; «Мисс вдохновение» – эксперт дирекции по развитию бизнес-системы Евгения Степанова ;

– эксперт дирекции по развитию бизнес-системы ; «Мисс талант» – специалист по снабжению Уральского известняка Анастасия Шевякова, которая удостоена и титула «Стальная королева-2025».

Все участницы награждены денежными сертификатами. Конкурс-2025 завершён, но металлурги намерены сделать его ежегодным: красавиц на Уральской Стали хватит на годы вперёд.