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16 июля 2025 г.
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В Нежинке и Красногвардейце решат проблему с питьевой водой после жалоб жителей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поручил решить проблему с питьевой водой в посёлках Нежинка и Красногвардеец. Это произошло после личного приёма граждан и получения результатов лабораторных исследований, показавших серьёзные нарушения санитарных норм.

Реакция властей на жалобы населения

Во время личного приёма жители нескольких улиц посёлка Нежинка и посёлка Красногвардеец Бузулукского района обратились к Евгению Солнцеву с жалобами на некачественное водоснабжение.

Врио губернатора дал поручение включить работы по модернизации систем водоснабжения в обоих населённых пунктах в областной бюджет на 2026 год.

Строительство нового водовода в Нежинке

Для решения проблемы в Нежинке планируется проложить новый водовод протяжённостью 3570 метров.

«Это позволит обеспечить качественным водоснабжением почти 800 человек, проживающих на 256 земельных участках», — сообщил Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.

Лабораторные исследования подтвердили опасность воды

Ранее, 18 апреля 2025 года, Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области выдал жителям результаты анализа проб воды, взятых в селе Нежинка. Исследование выявило многократное превышение предельно допустимых концентраций по нескольким показателям, включая жёсткость, сульфаты и хлориды.

Согласно официальному заключению, вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и является небезопасной для употребления.

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