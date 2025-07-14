Феномен «Оренбуржья»: как новая ОЭЗ вошла в число лучших в России всего за 4 года

Особая экономическая зона «Оренбуржье» — это промышленно-производственная экономическая зона, созданная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года № 1616. ОЭЗ располагается на территориях двух муниципальных образований в Оренбургской области: город Оренбург и город Орск.
Структура и специализация площадок
ОЭЗ «Оренбуржье» состоит из двух основных площадок:
Общая площадь: 943 га
Специализация по площадкам:
- Оренбург: логистика, сельское хозяйство, легкая промышленность, цифровизация и управление данными, медицинское производство.
- Орск: машиностроение, металлургия, металлообработка, производство стройматериалов и продукции для нефтегазового сектора.
Управление и акционерная структура
Стопроцентным акционером управляющей компании АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» является Правительство Оренбургской области. Генеральным директором управляющей компании является Антон Ефимов — победитель трека «Наука» четвертого сезона конкурса «Лидеры России».
Резиденты и инвестиции
Текущее состояние
По состоянию на июль 2025 года:
- 22 резидента с общим объемом инвестиций 61,3 млрд рублей.
- Структура резидентов: 14 производственных проектов, 7 логистических, 1 IT-проект.
- Создано рабочих мест: более 1,5 тысяч.
- Планируется создать: 16 тысяч рабочих мест до 2030 года.
Действующие предприятия
На территории ОЭЗ уже работают:
- Распределительный центр «Пятерочка»
- Молочный комбинат «Красногорский»
- Оренбургский завод автоматизации и роботизации
- Распределительный центр OZON
Предприятия в стадии строительства
На этапе монтажа оборудования:
- Предприятие по производству стеклопакетов «Висла гласс»
- Распределительный центр «Сберлогистика»
- Первый резидент в Орске — «Союзпереработка»
Планируемые открытия в 2025 году
До конца 2025 года планируется открытие 4 предприятий:
- Завод автоматизации и роботизации
- Завод по производству стеклопакетов «Висла-гласс»
- Логистический центр OZON
- Распределительный центр «СберЛогистика»
Новые резиденты и международные проекты
- Первый IT-резидент: В мае 2025 года статус резидента получил центр цифровой обработки данных, который станет первым IT-предприятием в ОЭЗ.
- Первый международный резидент: Планируется строительство российско-индийского завода по производству контрольно-измерительных приборов (ООО «АПИ-М»).
Налоговые льготы и преференции
ОЭЗ «Оренбуржье» предоставляет резидентам комплексный пакет льгот:
- Налог на прибыль: 0% региональной части (вместо 17%), федеральная часть — 2% (вместо 3%).
- Налог на имущество: 0% на 5 лет с возможностью пролонгации.
- Земельный налог: 0%.
- Транспортный налог: 0%.
Таможенные преференции:
- Режим свободной таможенной зоны: ввоз оборудования, сырья и материалов без уплаты НДС и таможенных пошлин.
- Отложенная оплата таможенных пошлин и сборов при реализации готовой продукции.
Инфраструктурные преференции:
- Готовая инфраструктура: подготовленные участки с подведенными коммуникациями.
- Льготное подключение к инженерным сетям.
- Система «одно окно» для взаимодействия с государственными органами.
Последние новости и развитие (2025)
- Рейтинг эффективности:
- Июль 2025: ОЭЗ «Оренбуржье» вошла в третью группу лучших в рейтинге эффективности Минэкономразвития РФ, улучшив показатели в три раза по сравнению с 2024 годом. Теперь она находится в одном ряду с такими сильными ОЭЗ, как «Тольятти», «Алабуга», «Ступино Квадрат», «Липецк», «Калуга».
- Федеральные рейтинги:
- Июнь 2025: ОЭЗ «Оренбуржье» заняла 9-е место среди промышленных зон России в федеральном рейтинге издания «Эксперт», поднявшись на 6 позиций. По вкладу в экономику страны — 14 место, по вкладу в экономику региона — 15 место.
- Расширение площадки:
- Февраль 2025: Правительство РФ одобрило увеличение площади ОЭЗ в Оренбурге в два раза — с 380 до 760 га. Это позволит принять еще около двух десятков новых резидентов.
- Петербургский экономический форум 2025:
- Июнь 2025: По результатам работы на ПМЭФ-2025 три компании готовят документы на получение статуса резидента оренбургской экономической зоны.
- Новые проекты и соглашения:
- Июнь 2025: Подписано соглашение о строительстве завода по глубокой переработке каолина на территории ОЭЗ в Орске компанией ООО «РИФ–Микромрамор».
Долгосрочные планы развития
Цели до 2030 года
- Количество резидентов: не менее 25 к концу 2025 года.
- Рабочие места: 16 тысяч новых рабочих мест.
- Инвестиции: общий объем превысит 60 млрд рублей.
Плановые открытия
В ближайшие пять лет планируется открывать по пять предприятий ежегодно. В течение трех лет будут открыты:
- 14 заводов
- 7 логистических центров
- 1 дата-центр
Международное сотрудничество
Развивается международное сотрудничество с дружественными странами, особенно в рамках проекта «Шелковый путь». Планируется строительство российско-индийского завода по производству контрольно-измерительных приборов.
Устойчивое развитие
ОЭЗ «Оренбуржье» активно внедряет принципы устойчивого развития. В 2024 году Сбер разработал стратегию устойчивого развития для ОЭЗ. Также проводятся экологические акции, включая участие в акции «Посади лес», в рамках которой было высажено 12 000 саженцев.
Заключение
ОЭЗ «Оренбуржье» демонстрирует динамичное развитие и является одной из самых быстроразвивающихся особых экономических зон России. За менее чем четыре года работы зона привлекла 22 резидента, создала более 1,5 тысяч рабочих мест и привлекла свыше 60 млрд рублей инвестиций. Расширение площадки и растущий интерес инвесторов подтверждают успешность проекта и его перспективы на будущее.