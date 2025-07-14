Феномен «Оренбуржья»: как новая ОЭЗ вошла в число лучших в России всего за 4 года

Особая экономическая зона «Оренбуржье» — это промышленно-производственная экономическая зона, созданная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года № 1616. ОЭЗ располагается на территориях двух муниципальных образований в Оренбургской области: город Оренбург и город Орск.

Структура и специализация площадок

ОЭЗ «Оренбуржье» состоит из двух основных площадок:

Оренбург: 760 га (расширена в 2025 году с 380 га)

760 га (расширена в 2025 году с 380 га) Орск: 183 га

Общая площадь: 943 га

Специализация по площадкам:

Оренбург: логистика, сельское хозяйство, легкая промышленность, цифровизация и управление данными, медицинское производство.

логистика, сельское хозяйство, легкая промышленность, цифровизация и управление данными, медицинское производство. Орск: машиностроение, металлургия, металлообработка, производство стройматериалов и продукции для нефтегазового сектора.

Управление и акционерная структура

Стопроцентным акционером управляющей компании АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» является Правительство Оренбургской области. Генеральным директором управляющей компании является Антон Ефимов — победитель трека «Наука» четвертого сезона конкурса «Лидеры России».

Резиденты и инвестиции

Текущее состояние

По состоянию на июль 2025 года:

22 резидента с общим объемом инвестиций 61,3 млрд рублей .

с общим объемом инвестиций . Структура резидентов: 14 производственных проектов, 7 логистических, 1 IT-проект.

Создано рабочих мест: более 1,5 тысяч .

. Планируется создать: 16 тысяч рабочих мест до 2030 года.

Действующие предприятия

На территории ОЭЗ уже работают:

Распределительный центр «Пятерочка»

Молочный комбинат «Красногорский»

Оренбургский завод автоматизации и роботизации

Распределительный центр OZON

Предприятия в стадии строительства

На этапе монтажа оборудования:

Предприятие по производству стеклопакетов «Висла гласс»

Распределительный центр «Сберлогистика»

Первый резидент в Орске — «Союзпереработка»

Планируемые открытия в 2025 году

До конца 2025 года планируется открытие 4 предприятий:

Завод автоматизации и роботизации

Завод по производству стеклопакетов «Висла-гласс»

Логистический центр OZON

Распределительный центр «СберЛогистика»

Новые резиденты и международные проекты

Первый IT-резидент: В мае 2025 года статус резидента получил центр цифровой обработки данных, который станет первым IT-предприятием в ОЭЗ.

В мае 2025 года статус резидента получил центр цифровой обработки данных, который станет первым IT-предприятием в ОЭЗ. Первый международный резидент: Планируется строительство российско-индийского завода по производству контрольно-измерительных приборов (ООО «АПИ-М»).

Налоговые льготы и преференции

ОЭЗ «Оренбуржье» предоставляет резидентам комплексный пакет льгот:

Налоговые льготы:

Налог на прибыль: 0% региональной части (вместо 17%), федеральная часть — 2% (вместо 3%).

0% региональной части (вместо 17%), федеральная часть — 2% (вместо 3%). Налог на имущество: 0% на 5 лет с возможностью пролонгации.

0% на 5 лет с возможностью пролонгации. Земельный налог: 0%.

0%. Транспортный налог: 0%.

Таможенные преференции:

Режим свободной таможенной зоны: ввоз оборудования, сырья и материалов без уплаты НДС и таможенных пошлин.

Отложенная оплата таможенных пошлин и сборов при реализации готовой продукции.

Инфраструктурные преференции:

Готовая инфраструктура: подготовленные участки с подведенными коммуникациями.

Льготное подключение к инженерным сетям.

Система «одно окно» для взаимодействия с государственными органами.

Последние новости и развитие (2025)

Рейтинг эффективности: Июль 2025: ОЭЗ «Оренбуржье» вошла в третью группу лучших в рейтинге эффективности Минэкономразвития РФ , улучшив показатели в три раза по сравнению с 2024 годом. Теперь она находится в одном ряду с такими сильными ОЭЗ, как «Тольятти» , «Алабуга» , «Ступино Квадрат» , «Липецк» , «Калуга» .

Федеральные рейтинги: Июнь 2025: ОЭЗ «Оренбуржье» заняла 9-е место среди промышленных зон России в федеральном рейтинге издания «Эксперт» , поднявшись на 6 позиций. По вкладу в экономику страны — 14 место, по вкладу в экономику региона — 15 место.

Расширение площадки: Февраль 2025: Правительство РФ одобрило увеличение площади ОЭЗ в Оренбурге в два раза — с 380 до 760 га. Это позволит принять еще около двух десятков новых резидентов.

Петербургский экономический форум 2025: Июнь 2025: По результатам работы на ПМЭФ-2025 три компании готовят документы на получение статуса резидента оренбургской экономической зоны.

Новые проекты и соглашения: Июнь 2025: Подписано соглашение о строительстве завода по глубокой переработке каолина на территории ОЭЗ в Орске компанией ООО «РИФ–Микромрамор» .



Долгосрочные планы развития

Цели до 2030 года

Количество резидентов: не менее 25 к концу 2025 года.

не менее 25 к концу 2025 года. Рабочие места: 16 тысяч новых рабочих мест.

16 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции: общий объем превысит 60 млрд рублей.

Плановые открытия

В ближайшие пять лет планируется открывать по пять предприятий ежегодно. В течение трех лет будут открыты:

14 заводов

7 логистических центров

1 дата-центр

Международное сотрудничество

Развивается международное сотрудничество с дружественными странами, особенно в рамках проекта «Шелковый путь». Планируется строительство российско-индийского завода по производству контрольно-измерительных приборов.

Устойчивое развитие

ОЭЗ «Оренбуржье» активно внедряет принципы устойчивого развития. В 2024 году Сбер разработал стратегию устойчивого развития для ОЭЗ. Также проводятся экологические акции, включая участие в акции «Посади лес», в рамках которой было высажено 12 000 саженцев.

Заключение

ОЭЗ «Оренбуржье» демонстрирует динамичное развитие и является одной из самых быстроразвивающихся особых экономических зон России. За менее чем четыре года работы зона привлекла 22 резидента, создала более 1,5 тысяч рабочих мест и привлекла свыше 60 млрд рублей инвестиций. Расширение площадки и растущий интерес инвесторов подтверждают успешность проекта и его перспективы на будущее.