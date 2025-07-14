Количество утонувших в Оренбургской области с 7 по 13 июля 2025 года

По данным региональных СМИ и МЧС Оренбургской области, с 7 по 13 июля 2025 года в Оренбургской области утонули 12 человек.
Подробная статистика по дням
8 июля 2025 года – 1 человек:
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24-летний мужчина утонул в реке Сакмара в Оренбурге при переплывании реки
9 июля 2025 года – 1 человек:
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14-летний мальчик утонул в реке Бузулук около 17:00 в районе автомобильного моста
11 июля 2025 года – 4 человека:
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40-летний мужчина в Красногвардейском районе в пруду Искра
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68-летний мужчина в Кувандыкском округе в реке Урал возле села Подгорное
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Также в этот день были найдены тела двух утонувших ранее (24-летнего мужчины и 14-летнего мальчика)
12 июля 2025 года – 4 человека:
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61-летняя женщина в реке Самара в Бузулуке
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44-летний мужчина в озере «Черепашка» в Медногорске
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21-летний мужчина в реке Сакмара в Оренбурге
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14-летняя девочка в реке Урал в районе Красной площади в Оренбурге (одну девочку спасли, вторую ищут)
13 июля 2025 года – 2 человека:
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40-летний мужчина в поселке Энергетик Новоорского района (затянуло в трубу на обводном канале Ириклинской ГРЭС)
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Мужчина в районе СНТ «Трудовое» в Оренбурге (тело извлечено из реки Урал)
Общая статистика
По состоянию на 13 июля 2025 года:
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Найдено тел: 10 человек
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Продолжаются поиски: 2 человек (девочка в районе Красной площади и мужчина в Новоорском районе)
Региональное МЧС отмечает, что все трагедии произошли в необорудованных для купания местах. С начала 2025 года в Оренбургской области утонули 26 человек, из них пятеро детей.