Количество утонувших в Оренбургской области с 7 по 13 июля 2025 года

По данным региональных СМИ и МЧС Оренбургской области, с 7 по 13 июля 2025 года в Оренбургской области утонули 12 человек.

Подробная статистика по дням

8 июля 2025 года – 1 человек:

24-летний мужчина утонул в реке Сакмара в Оренбурге при переплывании реки

9 июля 2025 года – 1 человек:

14-летний мальчик утонул в реке Бузулук около 17:00 в районе автомобильного моста

11 июля 2025 года – 4 человека:

40-летний мужчина в Красногвардейском районе в пруду Искра

68-летний мужчина в Кувандыкском округе в реке Урал возле села Подгорное

Также в этот день были найдены тела двух утонувших ранее (24-летнего мужчины и 14-летнего мальчика)

12 июля 2025 года – 4 человека:

61-летняя женщина в реке Самара в Бузулуке

44-летний мужчина в озере «Черепашка» в Медногорске

21-летний мужчина в реке Сакмара в Оренбурге

14-летняя девочка в реке Урал в районе Красной площади в Оренбурге (одну девочку спасли, вторую ищут)

13 июля 2025 года – 2 человека:

40-летний мужчина в поселке Энергетик Новоорского района (затянуло в трубу на обводном канале Ириклинской ГРЭС)

Мужчина в районе СНТ «Трудовое» в Оренбурге (тело извлечено из реки Урал)

Общая статистика

По состоянию на 13 июля 2025 года:

Найдено тел : 10 человек

Продолжаются поиски: 2 человек (девочка в районе Красной площади и мужчина в Новоорском районе)

Региональное МЧС отмечает, что все трагедии произошли в необорудованных для купания местах. С начала 2025 года в Оренбургской области утонули 26 человек, из них пятеро детей.