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16 июля 2025 г.
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Количество утонувших в Оренбургской области с 7 по 13 июля 2025 года

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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По данным региональных СМИ и МЧС Оренбургской области, с 7 по 13 июля 2025 года в Оренбургской области утонули 12 человек.

Подробная статистика по дням

8 июля 2025 года – 1 человек:

  • 24-летний мужчина утонул в реке Сакмара в Оренбурге при переплывании реки

9 июля 2025 года – 1 человек:

  • 14-летний мальчик утонул в реке Бузулук около 17:00 в районе автомобильного моста

11 июля 2025 года – 4 человека:

12 июля 2025 года – 4 человека:

13 июля 2025 года – 2 человека:

  • 40-летний мужчина в поселке Энергетик Новоорского района (затянуло в трубу на обводном канале Ириклинской ГРЭС)

  • Мужчина в районе СНТ «Трудовое» в Оренбурге (тело извлечено из реки Урал)

Общая статистика

По состоянию на 13 июля 2025 года:

  • Найдено тел: 10 человек

  • Продолжаются поиски: 2 человек (девочка в районе Красной площади и мужчина в Новоорском районе)

Региональное МЧС отмечает, что все трагедии произошли в необорудованных для купания местах. С начала 2025 года в Оренбургской области утонули 26 человек, из них пятеро детей.

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