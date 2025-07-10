В Оренбургской области обнаружено тело, предположительно принадлежащее «орскому маньяку»

Обнаружение и опознание тела

В Оренбургской области проводится опознание неопознанного мужского тела, найденного в карьере у посёлка Аккермановка в мае 2023 года. Достоверно установить личность погибшего до сих пор не удалось. Министерство внутренних дел распространило фоторобот, чтобы получить помощь в идентификации.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, местные жители предположили, что фоторобот имеет сходство с Валерием Андреевым, который находится в розыске по подозрению в серийных убийствах.

Связь с делом «орского маньяка»

Подозреваемый Валерий Андреев, известный как «орский маньяк», имел особую примету — золотые зубы. У найденного тела также обнаружены золотые коронки. Кроме того, посёлок Аккермановка расположен недалеко от Орска, где, по версии следствия, Андреев совершал преступления. Официального подтверждения связи найденного тела с делом Андреева от правоохранительных органов пока не поступало.

Детали розыска Валерия Андреева

Валерий Андреев, 1957 года рождения, работал дальнобойщиком и подозревается в серии убийств и изнасилований женщин в период с 2006 по 2012 год. Он был объявлен в розыск в 2012 году после того, как не явился на допрос по делу об исчезновении 18-летней Ольги Журавлёвой.

В его автомобиле тогда обнаружили улики, которые могли указывать на его причастность к преступлениям. Андреев входит в список самых разыскиваемых лиц по версии Интерпола, и МВД России объявило награду в 1 миллион рублей за информацию, способствующую его задержанию. На данный момент розыск Валерия Андреева официально продолжается.