Продолжается уход за зелёными насаждениями в Оренбурге

Работы по уходу за зелёными насаждениями выполняют «БиОз» и «Комсервис»

Коммунальные службы Оренбурга продолжают уход за зелёными насаждениями. Сотрудники предприятий «БиОз» и «Комсервис» выполняют прополку и полив клумб, рыхлят почву и стригут кустарники. Эти работы идут на улицах Терешковой, Орджоникидзе, Пролетарской, в проезде Северном, а также в скверах имени Полины Осипенко, имени Софьи Радушиной и в парке имени Перовского.

Уборка и обслуживание городских территорий

На улицах Уральской, Лабужского и проспекте Братьев Коростелёвых проводят уборку смёта вручную и с помощью техники. Кроме того, на улице Уральской коммунальщики красят пешеходные ограждения между проезжей частью и тротуаром. Остановочные павильоны моют на улице Чкалова.

Покос травы: регулярное обновление газонов

Покос сорной растительности продолжается в разных районах Оренбурга. Работы проходят на улицах Ленинградской, Рыбаковской, Транспортной и других.