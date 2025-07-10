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12 июля 2025 г.
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Продолжается уход за зелёными насаждениями в Оренбурге

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Работы по уходу за зелёными насаждениями выполняют «БиОз» и «Комсервис»

Коммунальные службы Оренбурга продолжают уход за зелёными насаждениями. Сотрудники предприятий «БиОз» и «Комсервис» выполняют прополку и полив клумб, рыхлят почву и стригут кустарники. Эти работы идут на улицах ТерешковойОрджоникидзеПролетарской, в проезде Северном, а также в скверах имени Полины Осипенкоимени Софьи Радушиной и в парке имени Перовского.

Уборка и обслуживание городских территорий

На улицах УральскойЛабужского и проспекте Братьев Коростелёвых проводят уборку смёта вручную и с помощью техники. Кроме того, на улице Уральской коммунальщики красят пешеходные ограждения между проезжей частью и тротуаром. Остановочные павильоны моют на улице Чкалова.

Покос травы: регулярное обновление газонов

Покос сорной растительности продолжается в разных районах Оренбурга. Работы проходят на улицах ЛенинградскойРыбаковскойТранспортной и других.

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