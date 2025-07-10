Металлурги Уральской Стали отметили на День семьи, любви и верности

Семейных работников комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в честь Дня семьи, любви и верности отметили на корпоративном, городском и региональном уровнях.

Праздничный день открыла встреча управляющего директора предприятия с шестью семьями работников и ветеранов комбината, которые представляли «Уральскую Сталь» в городском конкурсе «Семья года-2025». В приветственном слове Сергей Журавлёв отметил важность семейных ценностей и вклад каждого из присутствующих в укрепление семейных традиций, в том числе в образование металлургических династий. Руководитель вручил собравшимся Благодарности и памятные подарки. Среди награждённых в номинации «Молодая семья» отмечена чета Штрунк, в номинации «Семья – хранитель традиций» отмечены семьи Степановых, Седелевых, Байбулатовых, Алиевых, а также победители городского конкурса «Семья года» семья ветеранов комбината – Алевтина Федоровна и Иван Петрович Мымрины, отметившие в этом году 55-летие совместной жизни.

Встреча продолжилась чаепитием, а вечером этих представителей металлургических семей ожидало ещё одно торжественное мероприятие. На летней эстраде городского парка Новотроицка их в числе прочих участников городского конкурса «Семья года-2025» поздравил с праздником глава города Денис Меньшиков.

В этот же день в Оренбурге в региональном Министерстве социального развития состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «Семья года-2025». Главными героями чествования стала многодетная семья металлургов «Уральской Стали» Гавриловы. Электрогазосварщик электроэнергоремонтного цеха Игорь и аппаратчик аглоцеха Елена воспитывают шестеро детей. Вместе увлечены общественной, творческой, учебной, спортивной деятельностью и домашним хозяйством, чем и впечатлили жюри. Теперь им предстоит участие во всероссийском этапе «Семья года-2025».