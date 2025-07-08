Евгений Солнцев поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

ОРЕНБУРГ, 8 июля 2025 г. — Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. В своем обращении он отметил ключевую роль семьи в жизни общества и поблагодарил многодетные и приемные семьи.

Этот праздник, отмечаемый 8 июля, посвящен традиционным семейным ценностям.

Акцент на многодетных и приемных семьях

Евгений Солнцев особо выделил семьи, которые вносят значительный вклад в социальное развитие региона. Согласно его обращению, в Оренбургской области проживает более 32 тысяч многодетных семей.

Кроме того, более 700 семей взяли на себя ответственность по воспитанию приемных детей. Глава региона назвал такие семьи, а также пары с многолетним стажем совместной жизни, «главным богатством Оренбуржья».

Семья как опора государства

В поздравлении подчеркивается, что семья является основой поддержки для каждого человека и хранителем важнейших традиций.

«Крепкие семьи — это опора нашего государства и, безусловно, Оренбургской области», — заявил Солнцев.

Он отметил, что именно в семье из поколения в поколение передаются знания и жизненный опыт. В завершение Евгений Солнцев пожелал всем оренбургским семьям счастья и взаимопонимания.