Оренбургские производители нацелились на экспорт в Африку

ОРЕНБУРГ, 6 июля 2025 г. — Предприниматели Оренбурга и представители африканских стран обсудили перспективы экспорта в Африку местной продукции. Встреча прошла в рамках круглого стола в Оренбургском государственном аграрном университете (ОГАУ).

Мероприятие состоялось 4 июля и стало частью культурно-деловой миссии «Искусство Африки: соприкосновение границ».

Потенциал сотрудничества

Представители бизнеса, городских властей и ведущих вузов региона, включая ОГАУ и ОГУ, собрались для поиска новых экономических связей.

Светлана Зенченко, представляющая Министерство сельского хозяйства РФ, по видеосвязи отметила важность укрепления отношений России со странами Африки.

Алексей Дмитриев, проректор ОГАУ, приветствовал участников. Он выразил надежду на продуктивное обсуждение и подчеркнул, что университет открыт для сотрудничества.

«Мы рады обсуждать по-настоящему важные вопросы с нашими друзьями. Двери нашего университета всегда открыты для вас», — сказал он.

Ключевые темы для экспорта в Африку

Одной из главных тем стало международное сотрудничество в чрезвычайных ситуациях. Ольга Мананкова, специалист по международной деятельности МЧС России и магистр МГИМО, подчеркнула необходимость комплексной поддержки Африки в условиях гуманитарных кризисов. По её словам, это требует как срочных мер, так и долгосрочных инвестиций в развитие.

Кроме того, Ромен Жорж Зобо, магистр МГУ имени Ломоносова, представил инвестиционные проекты в аграрном секторе Республики Конго и других стран Центральной Африки.

Возможности Оренбургской области

Представители ОГАУ предложили конкретные решения для продовольственных проблем на африканском континенте.

Ректор Оренбургского государственного университета Сергей Мирошников заявил о готовности региона к сотрудничеству.

«Оренбургская область обладает мощным сельскохозяйственным потенциалом. Мы готовы реализовать его, если получим запросы от наших африканских партнеров», — отметил Мирошников.

По итогам встречи оренбургские предприниматели установили прямые контакты с африканскими компаниями. Они планируют обсудить условия поставок и обменяться опытом в сфере современных технологий и улучшения качества продукции. Таким образом, были заложены основы для будущих совместных проектов.