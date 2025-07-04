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8 июля 2025 г.
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Уральская Сталь готовит для новотройчан фееричное шоу

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в преддверии Дня металлурга проведёт в Новотроицке фееричное шоу – финал корпоративного конкурса «Стальная королева»Вход бесплатный.

Гала-концерт корпоративного конкурса «Стальная королева» состоится 16 июля в 18:00 в Ледовом дворце «Победа» и станет завершающим этапом, где будут определены победительницы в различных номинациях.

За титул Стальной королевы поборются 8 финалисток:

  • Специалист доменного цеха Наталья Ефанова
  • Ведущий специалист коммерческой дирекции Татьяна Ларионова
  • Студентка НФ НИТУ МИСИС Ирина Осадчук
  • Ведущий инженер УЭКиООС Ольга Павленко
  • Эксперт дирекции по развитию бизнес-системы Евгения Степанова
  • Машинист крана доменного цеха Анастасия Чертыковцева
  • Экономист дирекции по финансам и экономике Кристина Дунаева
  • Специалист по снабжению Уральского известняка Анастасия Шевякова

Конкурсантки покажут творческие способности и разностороннюю подготовку в танцах, вокале, сценическом искусстве. При этом зрителей ждёт нечто особенное – шоу-программа будет интересна всем возрастам и нацелена на семейное посещение.

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