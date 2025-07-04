Уральская Сталь готовит для новотройчан фееричное шоу

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в преддверии Дня металлурга проведёт в Новотроицке фееричное шоу – финал корпоративного конкурса «Стальная королева». Вход бесплатный.

Гала-концерт корпоративного конкурса «Стальная королева» состоится 16 июля в 18:00 в Ледовом дворце «Победа» и станет завершающим этапом, где будут определены победительницы в различных номинациях.

За титул Стальной королевы поборются 8 финалисток:

Специалист доменного цеха Наталья Ефанова

Ведущий специалист коммерческой дирекции Татьяна Ларионова

Студентка НФ НИТУ МИСИС Ирина Осадчук

Ведущий инженер УЭКиООС Ольга Павленко

Эксперт дирекции по развитию бизнес-системы Евгения Степанова

Машинист крана доменного цеха Анастасия Чертыковцева

Экономист дирекции по финансам и экономике Кристина Дунаева

Специалист по снабжению Уральского известняка Анастасия Шевякова

Конкурсантки покажут творческие способности и разностороннюю подготовку в танцах, вокале, сценическом искусстве. При этом зрителей ждёт нечто особенное – шоу-программа будет интересна всем возрастам и нацелена на семейное посещение.