Почему Сергей Салмин покинул пост мэра Оренбурга и кто его сменил

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3 июля 2025 года мэр Оренбурга Сергей Салмин официально подал в отставку. Его заявление было рассмотрено и принято депутатами городского совета.
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Причиной ухода стало решение Салмина продлить контракт и продолжить службу в зоне специальной военной операции, где он находился с февраля 2025 года.
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Временно исполняющим обязанности главы города Оренбурга назначен Альберт Юмадилов.
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До назначения Юмадилов занимал должность первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы.
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Решение о назначении было принято в тот же день, 3 июля 2025 года, врио губернатора Оренбургской области Евгением Солнцевым.
|Имя
|Должность до назначения
|Дата назначения
|Кем назначен
|Альберт Юмадилов
|Первый зампрефекта ЮВАО Москвы
|3 июля 2025
|Евгений Солнцев
После отставки Сергея Салмина временно исполняющим обязанности главы Оренбурга назначен Альберт Юмадилов по решению Евгения Солнцева.
— российский государственный и муниципальный деятель, назначен временно исполняющим обязанности главы Оренбурга 3 июля 2025 года. Он родился 21 апреля 1989 года в Стерлитамаке (Башкирия), окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление».
Основные этапы карьеры:
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Начинал работу в управе района Москворечье-Сабурово Москвы, где занимался вопросами благоустройства, экологии, санитарии, а затем — ЖКХ.
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Был первым заместителем главы управы по вопросам ЖКХ и строительства в Южнопортовом районе Москвы, затем — в районе Печатники, где позднее стал главой управы (2018–2019).
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С 2019 по 2025 год занимал должность первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, курировал вопросы благоустройства, ЖКХ и реализацию крупных инфраструктурных проектов в округе с населением более полутора миллионов человек.
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Активно участвовал в образовательных и молодежных проектах, взаимодействовал с жителями, проводил официальные встречи.
Награды:
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Почетная грамота Президента Российской Федерации (2024)
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Благодарность Президента Российской Федерации (2022)
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Благодарность мэра Москвы Сергея Собянина
Юмадилов считается одним из самых молодых руководителей муниципалитетов в России и самым молодым врио главы Оренбурга за всю историю города.