Почему Сергей Салмин покинул пост мэра Оренбурга и кто его сменил

Причины отставки Сергея Салмина

3 июля 2025 года мэр Оренбурга Сергей Салмин официально подал в отставку. Его заявление было рассмотрено и принято депутатами городского совета.

Причиной ухода стало решение Салмина продлить контракт и продолжить службу в зоне специальной военной операции, где он находился с февраля 2025 года.

Кого назначил Евгений Солнцев

Временно исполняющим обязанности главы города Оренбурга назначен Альберт Юмадилов .

До назначения Юмадилов занимал должность первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы.

Решение о назначении было принято в тот же день, 3 июля 2025 года, врио губернатора Оренбургской области Евгением Солнцевым.

Краткая справка о новом врио главы Оренбурга

Имя Должность до назначения Дата назначения Кем назначен Альберт Юмадилов Первый зампрефекта ЮВАО Москвы 3 июля 2025 Евгений Солнцев

После отставки Сергея Салмина временно исполняющим обязанности главы Оренбурга назначен Альберт Юмадилов по решению Евгения Солнцева.

Альберт Рашитович Юмадилов — российский государственный и муниципальный деятель, назначен временно исполняющим обязанности главы Оренбурга 3 июля 2025 года. Он родился 21 апреля 1989 года в Стерлитамаке (Башкирия), окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление».

Основные этапы карьеры:

Начинал работу в управе района Москворечье-Сабурово Москвы, где занимался вопросами благоустройства, экологии, санитарии, а затем — ЖКХ.

Был первым заместителем главы управы по вопросам ЖКХ и строительства в Южнопортовом районе Москвы, затем — в районе Печатники, где позднее стал главой управы (2018–2019).

С 2019 по 2025 год занимал должность первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, курировал вопросы благоустройства, ЖКХ и реализацию крупных инфраструктурных проектов в округе с населением более полутора миллионов человек.

Активно участвовал в образовательных и молодежных проектах, взаимодействовал с жителями, проводил официальные встречи.

Награды:

Почетная грамота Президента Российской Федерации (2024)

Благодарность Президента Российской Федерации (2022)

Благодарность мэра Москвы Сергея Собянина

Юмадилов считается одним из самых молодых руководителей муниципалитетов в России и самым молодым врио главы Оренбурга за всю историю города.