Жители Оренбуржья сообщили о тысячах проблем через «Госуслуги» за неделю

ОРЕНБУРГ — За неделю с 17 по 24 июня Центр управления регионом (ЦУР) зафиксировал 4 415 обращений от жителей Оренбургской области. Сообщения поступали через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и систему мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент».

Главные темы обращений

Больше всего жалоб касалось состояния дорог — 826 сообщений. На втором месте оказались вопросы благоустройства (651), а на третьем — проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (406).

Специалисты ЦУР передали все обращения в профильные ведомства для решения.

Примеры решённых проблем

Власти отчитались об оперативном устранении нескольких проблем после жалоб граждан.

Оренбург: В областном центре по просьбе жительницы дома на улице Розы Люксембург покрасили скамейки и урны, а также убрали мусор на придомовой территории. Работы выполнило управление ЖКХ.

В областном центре по просьбе жительницы дома на улице Розы Люксембург покрасили скамейки и урны, а также убрали мусор на придомовой территории. Работы выполнило управление ЖКХ. Оренбург: Городская администрация быстро убрала дерево, упавшее на проезжую часть в Архивном переулке, восстановив движение.

Городская администрация быстро убрала дерево, упавшее на проезжую часть в Архивном переулке, восстановив движение. Бугуруслан: В микрорайоне №1 специалисты починили крепление качелей на детской площадке после сигнала от местного жителя.

Как направить обращение

Центр управления регионом (ЦУР) напоминает, что сообщить о проблеме можно несколькими способами. Обращения принимаются на портале «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджеты в официальных сообществах органов власти во «ВКонтакте».

Кроме того, вопросы можно задать в комментариях в социальных сетях правительства Оренбургской области.