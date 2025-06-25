Житель Новоорска погасил долг по алиментам в 800 тысяч рублей после возбуждения уголовного дела

НОВООРСК, Оренбургская область — 43-летний местный житель полностью выплатил долг по алиментам на содержание своей дочери, который превысил 800 тысяч рублей. Решающим фактором стала угроза уголовного наказания, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Принудительные меры и их последствия

Исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов Новоорского района. Изначально мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов.

Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Однако, как заявили в ведомстве, эта мера не привела к погашению задолженности.

Уголовное дело как стимул

Ситуация кардинально изменилась после того, как дознаватель ФССП возбудил уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

Опасаясь лишения свободы, мужчина нашёл средства и полностью погасил накопленный долг. В результате уголовное дело было прекращено.

По данным приставов, после инцидента мужчина начал регулярно выплачивать алименты и наладил отношения с семьёй.

Статистика по региону

В пресс-службе УФССП по Оренбургской области отметили, что за текущий год к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения был привлечён 391 человек.

Благодаря этому было прекращено 22 уголовных дела. Должники вернули своим детям более 9 миллионов рублей долга по алиментам.