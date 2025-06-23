Где на День металлурга будет круто?

В Новотроицке! Именно здесь свой 70-летний юбилей празднует «Уральская Сталь». Комбинату есть, чем гордиться, особенно в профессиональный праздник.

Лучший соцпакет в отрасли

Социальный пакет на «Уральской Стали» – один из лучших в отрасли. 1,2 млрд рублей направлено на соцобеспечение только в 2024 году. Это на 40% больше суммы за 2023 год. И бонусный пакет с завидной регулярностью растет. Сейчас это:

Социальные выплаты и материальная помощь в самых разных жизненных ситуациях.

Профилактическое лечение работников и ветеранов в корпоративном и сторонних профилакториях Черноморского побережья, медицинское обслуживание в корпоративной амбулатории Медицинского центра .

. Компенсация стоимости питания за каждую отработанную смену.

Доставка корпоративными автобусами.

Беспрецедентный бонус — бесплатный проезд в городском трамвае для всех работников компании.

Поддержка семей металлургов с детьми, в том числе частичная компенсация услуг детского сада и вручение корпоративных школьных наборов к 1 сентября первоклассникам.

Программа льготного семейного отдыха, путевки в санаторно-курортные учреждения для работников и членов их семей, другие преференции.

Бесплатные занятия спортом в спортивных и тренажерном залах Общества, а также занятия в секциях с профессиональными тренерами.

Обучение от компании для развития профессиональных, управленческих и личностно-деловых умений, в том числе с использованием LMS систем дистанционного обучения.

В преддверии профессионального праздника здесь в очередной раз повысили зарплату. А она по региональным меркам и так высокая: более 95 тысяч рублей.

Люди — главная ценность

Каждая третья семья Новотроицка связана с «Уральской Сталью». Еще бы, ведь это более 9 тысяч работников. Здесь работают не просто семьями, а целыми династиями. Причем, добрая треть коллектива этой непростой профессии – женщины.

Металлурги с творчеством подходят к работе и активно участвуют в «Фабрике идей». Сотрудники вносят рационализаторские предложения и получают вознаграждения. За 5 месяцев 2025 года принято уже 2900 идей. Разработано более 50 мероприятий оперэффективности с ожидаемым годовым эффектом более 3,5 млрд рублей.

Актуальные производственные задачи металлурги решают креативно:

Разработана программа кейс-чемпионата «Стальная инициатива» . В нем участвуют 11 команд, среди них и работники «Уральской Стали» , и студенты НФ НИТУ «МИСИС» .

. В нем участвуют 11 команд, среди них и работники , и студенты . Провели конкурс на лучшее предложение по безопасным условиям работы, приурочив его ко Всемирному дню охраны труда.

Запустили специализированный конкурс среди специалистов по надежности для повышения надежности работы оборудования и вовлечения специалистов в культуру непрерывных улучшений.

Забота о будущем

«Уральская Сталь» ведёт в 10 подшефных школах профориентационную работу, возродила советскую практику Инженерных классов, предоставляет студентам своих базовых учебных заведений широкие возможности для целевого обучения и прохождения практики, успешным выплачивает корпоративные стипендии. Комбинат активно поддерживает федеральную программу «Профессионалитет» — готовит смену сразу в двух местных колледжах, плодотворно сотрудничает с филиалом НИТУ «МИСИС».

Для молодых специалистов всегда есть вакантные места и годовая Программа развития и стажировки для формирования профессиональных компетенций и карьерного роста. На комбинате действует продуктивная Система адаптации и наставничества, признанная Минэкономразвития РФ одной из лучших практик в России!

Мечтаешь о профессиональном развитии? Получаешь или только собираешься получить высшее профильное образование? Программа повышения образовательного уровня тебе в помощь: позволяет молодым специалистам дважды в год получать компенсацию за обучение. А это почти 70% от стоимости. Круто!

А еще по инициативе и на средства «Уральской Стали» в Новотроицк вернулось гражданское строительство! Совсем скоро в центре города появится современный жилой комплекс.

Праздник для всего города

Как известно, кто хорошо работает – хорошо отдыхает! У новотройчан будет целая неделя, чтобы отметить День металлурга.

14-15 июля: Спортивные турниры для работников и ветеранов комбината. Не останутся в стороне и дети металлургов, отдыхающие в лагере «Родник» .

Спортивные турниры для работников и ветеранов комбината. Не останутся в стороне и дети металлургов, отдыхающие в лагере . 16 июля: Гала-концерт корпоративного конкурса, на котором выберут «Стальную королеву-2025» .

Гала-концерт корпоративного конкурса, на котором выберут . 17-18 июля: Торжественные мероприятия, где корпоративными, городскими и отраслевыми наградами будет отмечено около 500 металлургов.

Торжественные мероприятия, где корпоративными, городскими и отраслевыми наградами будет отмечено около 500 металлургов. Суббота, 19 июля: В сквере на пл. Ленина запланированы масштабная праздничная детская развлекательная программа и фотовыставка.

«Уральская Сталь» привыкла баловать горожан и гостей Новотроицка яркими шумными праздниками. Этот год не станет исключением — кульминационным событием дня станет поздравление металлургов руководителями региона, города и компании на главном стадионе города. Для новотройчан и гостей здесь выступят: кавер-группа «Universal», Юлианна Караулова и Группировка Ленинград.