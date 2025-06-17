В Оренбургской области 240 инвалидов нашли работу при поддержке службы занятости

В Оренбургской области 240 человек с инвалидностью трудоустроены в 2024 году. Это стало возможным благодаря поддержке региональной службы занятости.

Поддержка трудоустройства инвалидов

Региональная служба занятости оказывает комплексную помощь инвалидам в поиске работы. По данным службы, это составляет 40% от общего числа обратившихся в центры занятости «Работа России».

Меры поддержки от службы занятости

Служба занятости предлагает профориентацию, психологическую поддержку и переобучение. Также проводятся тренинги, ярмарки вакансий и собеседования.

Взаимодействие с работодателями

Кадровый центр взаимодействует с предприятиями, информируя их о трудоустройстве инвалидов и мерах господдержки, рассказал директор кадрового центра Оренбургской области Сергей Латышев.

Примеры трудоустройства

Инвалиды трудоустроены в санаторий-профилакторий «Солнечный», «Газпром газораспределение Оренбург», «Стройландия», «Живая вода» и «Уральский бройлер». Они заняли должности администраторов, водителей, инженеров и других специалистов.

Квотирование рабочих мест

В регионе зарезервировано более 5 тысяч рабочих мест для инвалидов. Работодатели могут заключать соглашения о трудоустройстве с другими организациями, сейчас по таким соглашениям работают 275 человек.

Вакансии в базе службы занятости

В базе службы занятости около тысячи предложений для людей с инвалидностью. ГКУ «ЦИТ» ищет программиста, филиал «Сбербанка» – менеджеров, «Оренбургэнерго» – водителя. Школы нуждаются в лаборантах, логопедах и учителях.

Поиск вакансий онлайн

Граждане с инвалидностью могут самостоятельно искать вакансии на портале trudvsem.ru через учетную запись Госуслуг.