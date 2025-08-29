Уральская Сталь приглашает на Международный благотворительный легкоатлетический забег «Новотроицкий полумарафон-2025»

4 октября 2025 года Новотроицк станет ареной масштабного спортивного события – Международного легкоатлетического забега «Новотроицкий полумарафон», проводимого при поддержке генерального партнера, комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь»).

Впервые получив статус международного, полумарафон соберет 2 000 атлетов из разных стран, готовых испытать свои силы и стать частью спортивной истории. Организатором выступает команда профессиональных спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».

Регистрация открыта на официальной странице забега – https://sportcenterrussia.limetime.io/Novotroickii-polumarafon-2025

Среди участников забега – экс-капитан сборной России по футболу, чемпион Англии по футболу, обладатель Кубка России, Кубка французской лиги, Кубка английской лиги, ультрамарафонец, участник Marathon des Sables в пустыне Сахара (252 км), победитель экстремального Байкальского ледового марафона — Алексей Смертин. Его присутствие станет мощным стимулом для всех участников и добавит особого масштаба мероприятию.

«Новотроицкий полумарафон-2025» – это не только личные рекорды и спортивный азарт, но и вклад в развитие спорта в Оренбуржье, ведь забег является этапом программы «Спортивный Актив Оренбуржья». Узнайте больше о программе: https://vk.com/topic-223931991_54112297

Детали мероприятия:

Дата и время: 4 октября 2025 года, с 8:00 до 15:00.

Старт: Ледовый дворец «Победа» (г. Новотроицк, ул. Советская, 75а).

Трассы: Улицы Новотроицка.

Дистанции в зависимости от уровня подготовки:

Детские забеги на 50 м, 300 м, 500 м, 800 м

Инклюзивный забег на 300 м

Взрослые дистанции на 1 000 м, 5 км, 10 км и 21 км

Награды:

Все участники получат памятные стартовые пакеты с фирменной символикой.

Победителей ждет достойная награда!

Призовой фонд:

200 000 рублей.

Награждение:

Мужчины и женщины старше 18 лет, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете на дистанциях 5 км, 10 км и 21 км, будут награждены грамотами, медалями и денежными призами.

(Подробная информация о распределении призового фонда –в положении о забеге).

На дистанциях 5 км, 10 км и 21 км предусмотрено награждение победителей в каждой возрастной группе.

«Новотроицкий полумарафон-2025» – это праздник, объединяющий любителей спорта, сторонников здорового образа жизни и тех, кто верит в свои силы! Приглашаем стать частью знаменательного события и ощутить неповторимую атмосферу международного забега в Новотроицке!

Все новости и важные объявления о «Новотроицком полумарафоне-2025» публикуются в официальной группе ВКонтакте организатора .

Организаторы:

Легкоатлетический забег пройдет по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь», при участии компании «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» и администрации Новотроицка для популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт https://uralsteel.com

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» удостоена звания победителя Международной премии #МЫВМЕСТЕ и финалиста национальной премии «НАШ ВКЛАД», а также является партнером Национальных проектов России. Деятельность организации направлена на реализацию целей государственной политики в сфере спорта и Государственной программы «Спорт России», стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Сайт команды https://sportcenterrussia.ru