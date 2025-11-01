Диспансеризация в Оренбуржье выявила почти 500 случаев рака

В 2025 году более полумиллиона взрослых жителей Оренбургской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Эти обследования помогли выявить сотни случаев онкологии на ранних стадиях, когда пациенты еще не подозревали о заболевании.

Результаты обследований

Согласно данным Территориального фонда ОМС Оренбургской области, в текущем году диспансеризацию завершили свыше 520 тысяч человек. Еще около 90 тысяч жителей региона воспользовались правом на профилактический медицинский осмотр.

В ходе этих мероприятий врачи обнаружили 493 случая злокачественных новообразований. Важно отметить, что все эти диагнозы были поставлены пациентам, которые ранее не знали о своей болезни. Это подчеркивает ключевую роль регулярных проверок здоровья.

Финансовое стимулирование медиков

Для повышения эффективности ранней диагностики фонд ОМС внедрил систему поощрительных выплат. Медицинские работники, обнаружившие онкологические заболевания в ходе диспансеризации, получают специальное вознаграждение.

На эти цели уже направлено более 932 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили 34 медицинские организации региона, что мотивирует персонал к более тщательной и внимательной работе с пациентами.

Как пройти обследование?

Выявление онкологии в Оренбуржье — одна из главных задач системы здравоохранения. Поэтому все жители области с полисом ОМС могут проходить регулярные осмотры бесплатно.

Профилактические осмотры доступны ежегодно. Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для всех, кто старше 40 лет. Для записи достаточно обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.