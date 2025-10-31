В Оренбуржье изменились цены: огурцы дорожают, пылесосы дешевеют

В Оренбургской области зафиксированы заметные колебания цен на потребительские товары. Статистика показывает, что стоимость некоторых продуктов питания и промышленных товаров существенно выросла, в то время как другие стали доступнее для покупателей.

Рекордсмены роста: овощи и медикаменты

Согласно данным Оренбургстата на 27 октября, лидером по удорожанию стали свежие огурцы. Их цена подскочила на 9,62%, что стало самым значительным изменением за отчетный период.

Неожиданно на втором месте оказался популярный медикамент корвалол. Его стоимость увеличилась на 5,5%, что указывает на рост цен в фармацевтическом секторе.

Кроме того, заметно подорожали бананы. Рост их стоимости составил 2,93%, закрепляя их в тройке лидеров по изменению цены.

Что еще подорожало?

Помимо лидеров роста, Оренбургстат отмечает повышение цен и на другие важные товары. Подорожание затронуло базовые продукты питания, такие как картофель, яйца, свинина и черный чай.

Также выросла стоимость копченой колбасы и мясных консервов для детского питания. В сегменте промышленных товаров аналитики зафиксировали рост цен на футболки, кроссовки и зубную пасту. Особенно заметным стало удорожание дизельного топлива.

Снижение цен: бытовая техника и сезонные овощи

Однако не все товары демонстрируют рост стоимости. Изменение цен на потребительские товары в Оренбуржье также показало и отрицательную динамику. Наибольшее снижение цены зафиксировано на пылесосы, которые стали дешевле на 4,23%.

Кроме того, более доступными для потребителей стали помидоры и репчатый лук. Также незначительно снизилась стоимость пшена, спортивных костюмов, шампуня и туалетной бумаги. Эти данные свидетельствуют о разнонаправленных тенденциях на региональном рынке.