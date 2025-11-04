Триумф в Цзюцзяне: Анна Блинкова завоевала второй титул WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова уверенно выиграла турнир WTA 250 в китайском Цзюцзяне, не оставив шансов своим соперницам. В полуфинале 27-летняя москвичка обыграла чешку Доминику Салкову со счетом 6:4, 6:4, а в финале одержала победу над 17-летней австрийкой Лилли Таггер с одинаковым счетом в обоих сетах – 6:3, 6:3.

В матче против Салковой, продлившемся 1 час 39

минут, Блинкова продемонстрировала превосходство во всех элементах игры. Несмотря на шесть двойных ошибок, россиянка выполнила один эйс и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Ее тактика основывалась на эффективном использовании коротких розыгрышей и вынуждении соперницы ошибаться в затяжных.

Финал против юной австрийки Таггер, недавней победительницы юниорского «Ролан Гаррос», также прошел под диктовку россиянки. Блинкова не позволила сопернице развить успех после сенсационной победы над швейцаркой Викторией Голубич в полуфинале.

Этот титул стал вторым в карьере Блинковой на уровне WTA после победы в Клуж-Напоке в 2022 году. Благодаря успеху в Китае российская теннисистка существенно улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись на 72-е место. Победа в финале приближает ее к возвращению в топ-60 мирового рейтинга.

Теннис Блинковой отличается стабильностью на задней линии и выносливостью в длительных розыгрышах. Ее игра основана не на физической мощи, а на дисциплине, терпении и грамотных тактических решениях, что особенно заметно в концовке сезона, когда многие соперницы испытывают усталость.

Этот успех дает Анне важный эмоциональный импульс перед межсезонным перерывом и подготовкой к новым турнирам.