«Южный Урал» уступил «Югре» со счетом 0:3 в домашнем матче

1 ноября в Орске состоялся хоккейный матч между местным «Южным Уралом» и «Югрой» из Ханты-Мансийска. Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:3. За игрой наблюдали 3 230 зрителей, которые стали свидетелями напряженного противостояния. Следующий поединок состоится уже 3 ноября против «Рубина».

Несмотря на старания хозяев льда, команда из Ханты-Мансийска продемонстрировала превосходство, забросив по шайбе в каждом из трех периодов. Особенно стоит отметить Егора Маклозяна, для которого эта шайба стала первой в профессиональной карьере.

Статистика матча наглядно показывает преимущество гостей: «Югра» совершила 73 броска (44 в створ ворот), в то время как «Южный Урал» ограничился 39 бросками (19 в створ). Также гости превзошли орчан по вбрасываниям (28 против 21) и силовым приемам (26 против 13). При этом хозяева получили 8 минут штрафа, тогда как «Югра» избежала удалений.

После матча главный тренер «Южного Урала» Владислав Отмахов признал превосходство соперника, отметив, что гости в два раза перебросали хозяев и доводили каждую атаку до завершающего броска. По словам наставника, у него нет претензий к своим подопечным – они прикладывали все усилия, но без забитых голов победить невозможно. Тренер подчеркнул, что команда продолжит работать над улучшением своей игры.

Интересно, что в прошлом сезоне орчане сумели одолеть «Югру» на домашней площадке со счетом 2:1 по буллитам, однако уступили 0:2 в гостевом матче. Следующую игру «Южный Урал» проведет 3 ноября, когда примет на своем льду команду «Рубин». Болельщики надеются, что хозяева смогут реабилитироваться после поражения и порадовать своих фанатов победным результатом.