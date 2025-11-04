Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь» с Днем народного единства

Дорогие друзья, коллеги, ветераны!

Поздравляю с Днём народного единства!

В эту важную для всех россиян дату мы особенно ярко понимаем, что наша сила – в сплоченности. Эта простая истина является основой нашего общего успеха, ведь мы являемся одной большой и дружной семьёй, где ценят вклад каждого, поддерживают в трудную минуту и вместе радуются общим достижениям. Ежедневно своим ответственным трудом мы доказываем, что вместе можем совершать настоящие подвиги – производить металл, строить, создавать и побеждать.

Пусть этот праздник напоминает о нашей общей великой истории, народной силе и больших целях. Желаю всем крепкого здоровья и долголетия, счастья в семьях и гордости за нашу страну!

Вместе мы – сила! С праздником!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв