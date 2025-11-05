Евгений Малкин демонстрирует элитную результативность в 39 лет

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продолжает удивлять хоккейный мир своей феноменальной результативностью, несмотря на солидный для спорта возраст. 39-летний ветеран вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, уступая только Марку Шайфле из «Виннипега».

В активе Малкина 19 очков (3 гола и 16 передач) в 13 матчах текущего сезона. Примечательно, что по количеству результативных передач россиянин делит первенство с такими звездами, как Коннор Макдэвид и Ник Сузуки. Это особенно впечатляет, учитывая, что Макдэвид недавно преодолел отметку в 1100 очков за карьеру, став четвертым самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим этого рубежа.

Ранее российский центрфорвард установил рекорд среди 39-летних хоккеистов, набрав 17 очков в первых 12 матчах сезона – лучший результат за последние 55 лет. Малкин активно помогает молодым игрокам «Питтсбурга», в частности, 18-летнему Бену Кинделю, который оформил дубль в недавнем матче против «Торонто» с передачи россиянина.

«Питтсбург» демонстрирует неожиданно сильные результаты в начале сезона под руководством нового главного тренера Дэна Мьюза. Команда одержала восемь побед в 13 встречах и занимает четвертую строчку в Восточной конференции, хотя эксперты прогнозировали «пингвинам» очередной провал.

В последнем матче против «Торонто» «Пингвинз» уступили со счетом 3:4, несмотря на преимущество в три шайбы после двух периодов. Однако локальная неудача не омрачает общей картины успешного старта команды и выдающейся игры ее лидеров, включая капитана Сидни Кросби (9+8) и Евгения Малкина, которые продолжают бить различные рекорды и тянуть команду вперед.