В противостоянии 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Оренбург» на домашней арене «Газовик» одолел «Сочи» с результатом 3:1, завершив продолжительную череду неудачных выступлений в чемпионате. Именно успехи в подобных матчах могут спасти «газовиков» от вылета из высшего дивизиона российского футбола. Причем профессионалы в сфере анализа футбольных поединков, предоставляющие точные прогнозы на спорт с портала ODDS, предрекали успех команды Ильдара Ахметзянова.

Подопечные Ильдара Ахметзянова стартовали в матче решительно, и уже на 9-й минуте открыли счет – отличился Эмирджан Гюрлюк, записавший на свой счет третье результативное действие в нынешнем первенстве. Преимущество удвоилось на 37-й минуте после несчастливого эпизода для Михаила Игнатова, поразившего собственные ворота. Впрочем, южане сумели быстро ответить – на 40-й минуте Франсуа Камано отметился первым забитым мячом в составе черноморской команды.

После перерыва соперники продолжили напряженное противостояние, а на 62-й минуте Хорди Томпсон поставил точку в матче, оформив пятое взятие ворот в текущем сезоне РПЛ. Интересно, что незадолго до этого взятие ворот от Гедеона Гузины не было засчитано после видеопросмотра. По мнению специалистов, ключевую роль в этом успехе сыграл Ду Кейрос, признанный самым ценным игроком встречи.

Это торжество стало для уральского коллектива первым с момента назначения Ахметзянова на пост главного тренера и первым после победы над «Акроном» (2:1) 17 августа в 5-м туре. Заработанные три балла позволили «Оренбургу» выбраться из зоны вылета – команда теперь занимает 14-ю позицию с 11 очками. «Сочи» же опустился на 15-ю строчку с 8 пунктами в активе.

В грядущем туре Мир РПЛ оренбуржцы отправятся в гости к столичному «Локомотиву» 9 ноября, тогда как «Сочи» днем раньше будет принимать «Ростов» на своем стадионе.