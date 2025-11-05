ОГУ реформирует систему социальной поддержки студентов

Оренбургский государственный университет объявил о масштабном расширении программы финансовой помощи. По инициативе ректора Сергея Мирошникова вуз увеличил размеры и частоту выплат, а также добавил новые категории получателей.

Фокус на поддержке студенческих семей

Ключевым аспектом обновлений стала забота о студенческих семьях. Теперь на материальную помощь могут рассчитывать будущие матери и молодые родители, а также студенты, заключившие брак во время учебы.

Кроме того, в список включены учащиеся, у которых есть дети-инвалиды, родители-инвалиды или родители-пенсионеры. Эта мера направлена на создание благоприятных условий для молодых людей, совмещающих образование с семейными обязанностями.

Новые категории и стратегическое значение

Программа также охватит ветеранов боевых действий, членов их семей и переселенцев из новых регионов России. Поддержку окажут и студентам, уже получающим государственную социальную помощь.

По словам представителей вуза, эти нововведения соответствуют задачам национального проекта «Семья». Они также отражают государственные приоритеты, обозначенные президентом Владимиром Путиным.

«Укрепление института семьи является стратегической задачей для будущего страны, — отметил ректор Сергей Мирошников. — Университет разделяет эти ценности и реализует их через конкретные меры. Мы стремимся создать условия, чтобы образование и создание семьи гармонично дополняли друг друга».

Значительное увеличение выплат

Размеры выплат для некоторых категорий студентов выросли беспрецедентно, в отдельных случаях — до 11 раз. Это стало самым существенным изменением в новой политике.

Например, студенческие семьи, где оба родителя учатся очно, теперь могут получать 15 000 рублей ежеквартально. Ранее эта сумма составляла около 5 200 рублей в год. Подобные увеличения коснулись неполных студенческих семей, сирот и учащихся с инвалидностью.

Как получить помощь

Новые правила, единогласно утвержденные ученым советом, вступили в силу в конце октября. Для оформления выплат студентам необходимо обратиться в Отдел реализации воспитательного процесса.

Студенту следует подать личное заявление на имя ректора и приложить документы, подтверждающие право на помощь. Отдел расположен в здании научной библиотеки ОГУ (ауд. 171018). Телефон для справок: 91-22-33.