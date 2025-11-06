«Енисей» одерживает уверенную победу в Оренбурге

В традиционном матче памяти основателя и первого президента клуба Владимира Калмыкова волейбольный клуб «Енисей» из Красноярска обыграл «Оренбуржье» со счетом 3:1 (25:19, 20:25, 26:24, 25:18). Первый домашний матч получился неудачным для оренбургского клуба, который отправляется на выездной поединок против «Ярославича». На эту встречу, которая состоится 7 ноября, доступен актуальный промокод мелбет на портале Metaratings.

Красноярцы доминировали в стартовой партии, благодаря успешным действиям Фетцова и Штерна. Подопечные Филиппова сумели создать значительный отрыв 16:9, который оренбуржцы, несмотря на усилия Хлякина, не смогли ликвидировать до конца сета. Во второй партии хозяева наладили игру. После равной борьбы в начале (7:7) Убипарип своими мощными атаками и блоком вывел «Оренбуржье» вперед. Хлякин развил успех, и партия завершилась в пользу хозяев площадки (25:20).

Ключевой в матче стала третья партия. Оренбуржцы захватили инициативу (4:2), но Штерн и Фетцов не позволили соперникам оторваться. В концовке хозяева сумели догнать гостей (24:24), однако Бусел успешно заблокировал атаку Александрова, и красноярцы вырвали победу в сете (26:24).

В четвертой партии «Енисей» уверенно действовал на блоке и создал комфортное преимущество (7:4, 12:6). Несмотря на попытки «Оренбуржья» вернуться в игру, Штерн и Фетцов помогли гостям довести матч до победы (25:18).

Старший тренер «Енисея» Юрий Маринин отметил важность третьей партии, где команда сумела нейтрализовать диагонального соперников, что оказало значительное психологическое влияние на ход матча.

Капитан красноярцев Александр Янутов подчеркнул, что команда серьезно готовилась к этой игре, понимая важность успешного выступления в гостях. По его словам, победа стала возможной благодаря командной игре, эффективной защите и качественному блоку. Главный тренер «Оренбуржья» Антон Вольвич признал решающим фактором проигрыш третьей партии в концовке, после чего команда не смогла вернуться в игру, несмотря на все усилия.