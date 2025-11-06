«Рубин» одержал победу над «Южным Уралом» в овертайме на глазах у мэра Орска

Тюменский «Рубин» продлил свою победную серию до восьми матчей, одержав победу над орским «Южным Уралом» в овертайме со счетом 2:1. Матч, проходивший в Орске в рамках чемпионата ВХЛ, стал вторым подряд поражением для хозяев в домашней серии. Впереди у орчан еще две игры в родных стенах против «Зауралья» и «Омских Крыльев». Практически каждый промокод букмекерских контор с портала Metaratings поможет сделать бесплатный прогноз на каждую встречу без каких-либо рисков.

Игра началась активно для орчан, которые реализовали численное преимущество на 8-й минуте – Илья Литвинов открыл счет с передач Семена Ибрагимова и Владислава Рвачева. Однако «Рубин» сравнял счет в конце первого периода – Егор Иванов поразил ворота Данилы Овчарика при игре в формате 4 на 4.

Второй и третий периоды прошли в упорной борьбе, но зрители больше не увидели заброшенных шайб в основное время, несмотря на значительное преимущество гостей по броскам в створ ворот (32-21). В овертайме победу «Рубину» принес Кирилл Кошурников, забросивший решающую шайбу с передачи Семена Иванова на 64-й минуте матча.

Присутствие мэра Орска Артема Воробьева не помогло хозяевам одержать победу. После матча градоначальник отметил, что, несмотря на поражение, у него не возникло вопросов к самоотдаче игроков, и подчеркнул, что победы еще впереди.

Наставник орчан Владислав Отмахов признал, что соперник заслужил победу в дополнительное время, но выразил уверенность в потенциале своих нападающих, которые, по его мнению, вскоре начнут забивать и приносить команде очки. Статистика матча показывает, что гости превзошли хозяев по броскам (56-38), броскам в створ (32-21) и силовым приемам (18-14), хотя «Южный Урал» был лучше на вбрасываниях (28-22).

«Рубин» с 26 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ и 5 ноября сыграет на выезде с «Магниткой». Орский клуб продолжит домашнюю серию матчами против «Зауралья» и «Омских Крыльев».