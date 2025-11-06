В Оренбуржье изъяли свыше 250 кг некачественной молочной продукции

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области усилило контроль за качеством молочных продуктов. По итогам проверок за девять месяцев 2025 года из оборота изъяли 57 партий товаров. Общий вес некачественной продукции превысил 254 килограмма.

Масштабный контроль качества молочной продукции

Итоги проверок

С начала года инспекторы Роспотребнадзора провели масштабную работу. Они проконтролировали 238 компаний и индивидуальных предпринимателей. Проверки охватили 980 объектов по всему региону.

Специалисты исследовали 2255 проб молока и молочных изделий. Анализ проводился по нескольким ключевым показателям: санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим.

Выявленные нарушения

Исследования показали тревожные результаты. Почти 3% проб не соответствовали нормам по физико-химическим показателям. Это может указывать на фальсификацию, например, разбавление продукта.

Кроме того, в 1,2% образцов обнаружили нарушения микробиологических нормативов. Такие продукты могут представлять опасность для здоровья потребителей.

Борьба с фальсификатом и её последствия

Пресечение подделок

Особое внимание ведомство уделило борьбе с фальсифицированной продукцией. Эксперты проанализировали 886 образцов именно на предмет подделки. В результате 32 из них (3,6%) признали некачественными.

Чтобы защитить потребителей, все 57 партий опасной продукции были немедленно изъяты из продажи.

Административные меры

По итогам проверок Роспотребнадзор составил 23 протокола об административных нарушениях. Общая сумма штрафов для недобросовестных производителей и поставщиков превысила 150 тысяч рублей.

Информация о нарушителях направлена в профильные министерства. В регионе также действует реестр поставщиков, уличённых в производстве фальсификата, что закрывает им доступ к госзакупкам.