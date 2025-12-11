Вспышка в Оренбуржье: почему число случаев гриппа удвоилось

Сезонный пик и агрессивный штамм

Медицинские службы Оренбургской области сообщают о тревожной статистике. В регионе зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом: число инфицированных увеличилось почти вдвое.

Декабрь традиционно считается пиком эпидемического сезона в России. Вирусы циркулируют круглый год, однако зима создает идеальные условия для их распространения.

Основной угрозой стал вирус типа A (H3N2), также известный как «гонконгский грипп». По данным Роспотребнадзора, на этот штамм приходится около 81% всех выявленных случаев.

Этот вариант отличается высокой заразностью. Кроме того, у него короткий инкубационный период, что ускоряет передачу инфекции.

Эксперты ВОЗ прогнозировали доминирование именно этого штамма. В прошлом сезоне H3N2 был малоактивен, поэтому коллективный иммунитет населения к нему ослаблен.

Климатические факторы риска

Суровые погодные условия усугубляют ситуацию. Низкая влажность воздуха зимой продлевает жизнеспособность вирусных частиц.

В сухом воздухе вирус дольше остается активным и легче передается. Холод также влияет на защитные функции организма.

При вдыхании морозного воздуха сосуды носоглотки сужаются. Это затрудняет доступ иммунных клеток к слизистой оболочке, делая человека уязвимым.

Дополнительным фактором риска становится скопление людей. Зимой жители проводят больше времени в закрытых помещениях, что упрощает воздушно-капельную передачу.

Новые мутации и география

Ученые выявили еще одну причину вспышки. Появилась генетически измененная версия вируса — подтип K (subclade K).

Этот вариант уже распространяется по миру. Он отличается от штамма, использованного при создании вакцин на сезон 2025/2026 годов.

Такое различие может снижать эффективность прививок. Это создает дополнительные риски для роста заболеваемости гриппом даже среди вакцинированных.

Оренбуржье входит в число регионов с наиболее сложной обстановкой. Активные вспышки также наблюдаются на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Меры предосторожности

Санитарные врачи призывают усилить бдительность. Управление Роспотребнадзора рекомендует работодателям и жителям соблюдать строгие профилактические меры.

Необходимо регулярно проветривать помещения. Влажная уборка с дезинфекцией поверхностей снижает концентрацию вирусов.

Главное правило остается неизменным. При появлении первых признаков болезни следует оставаться дома, чтобы не заражать окружающих.