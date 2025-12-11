Вспышка в Оренбуржье: почему число случаев гриппа удвоилось

Сезонный пик и агрессивный штамм
Медицинские службы Оренбургской области сообщают о тревожной статистике. В регионе зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом: число инфицированных увеличилось почти вдвое.
Декабрь традиционно считается пиком эпидемического сезона в России. Вирусы циркулируют круглый год, однако зима создает идеальные условия для их распространения.
Основной угрозой стал вирус типа A (H3N2), также известный как «гонконгский грипп». По данным Роспотребнадзора, на этот штамм приходится около 81% всех выявленных случаев.
Этот вариант отличается высокой заразностью. Кроме того, у него короткий инкубационный период, что ускоряет передачу инфекции.
Эксперты ВОЗ прогнозировали доминирование именно этого штамма. В прошлом сезоне H3N2 был малоактивен, поэтому коллективный иммунитет населения к нему ослаблен.
Климатические факторы риска
Суровые погодные условия усугубляют ситуацию. Низкая влажность воздуха зимой продлевает жизнеспособность вирусных частиц.
В сухом воздухе вирус дольше остается активным и легче передается. Холод также влияет на защитные функции организма.
При вдыхании морозного воздуха сосуды носоглотки сужаются. Это затрудняет доступ иммунных клеток к слизистой оболочке, делая человека уязвимым.
Дополнительным фактором риска становится скопление людей. Зимой жители проводят больше времени в закрытых помещениях, что упрощает воздушно-капельную передачу.
Новые мутации и география
Ученые выявили еще одну причину вспышки. Появилась генетически измененная версия вируса — подтип K (subclade K).
Этот вариант уже распространяется по миру. Он отличается от штамма, использованного при создании вакцин на сезон 2025/2026 годов.
Такое различие может снижать эффективность прививок. Это создает дополнительные риски для роста заболеваемости гриппом даже среди вакцинированных.
Оренбуржье входит в число регионов с наиболее сложной обстановкой. Активные вспышки также наблюдаются на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Меры предосторожности
Санитарные врачи призывают усилить бдительность. Управление Роспотребнадзора рекомендует работодателям и жителям соблюдать строгие профилактические меры.
Необходимо регулярно проветривать помещения. Влажная уборка с дезинфекцией поверхностей снижает концентрацию вирусов.
Главное правило остается неизменным. При появлении первых признаков болезни следует оставаться дома, чтобы не заражать окружающих.