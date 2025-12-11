Уральская Сталь – лидер областного конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в 2025 году

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») вновь победил в областном смотре-конкурсе на лучшее убежище.

За победу боролись 15 объектов специального назначения, принадлежащих промышленным предприятиям и муниципалитетам Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бузулука.

Уральская Сталь завоевала призовые места в различных номинациях. Первое место – у убежища коксохимического производства, серебро – у управления по производству запасных частей комбината.

За результатом стоит ежедневная, кропотливая работа по содержанию и поддержанию защитных сооружений гражданской обороны предприятия, в режиме постоянной готовности, к использованию по предназначению. Внутри всех убежищ, имеются все системы коммуникаций, для обеспечения благоприятных условий нахождения в них работников в течение нескольких суток, в случае возникновения возможных чрезвычайных ситуаций.